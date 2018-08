Tres funciones de la obra teatral “RESPIRA”

Escrita por Eduardo Adrianzén y dirigida por Rodrigo Chávez

Estreno: viernes 24 de agosto a las 8:00 pm –Teatro Ensamble

ACTÚA: César Adauto, Steph Pinto, Brenda Cuadros, Adriana Pérez, Nicolás Núñez, Fernando Retamozo, Yolanda Delgado y Franklin Gamonal

Los alumnos de la Escuela de actuación Ensamble de Barranco presentarán, por tres únicas funciones, la obra teatral RESPIRA del dramaturgo peruano Eduardo Adrianzén y dirigida por Rodrigo Chávez. El estreno se realizará el viernes 24 de agosto a las 8:00 pm en el Teatro Ensamble.

RESPIRA es una tragicomedia que nos sitúa en la década de los ochentas. Cuenta la historia de los Atienza, una familia de clase media que ve cómo los acontecimientos sociales van marcando el futuro de sus hijos: Mario y Renato. Siendo ya un hombre de 40 años, Mario Atienza deberá tomar una decisión importante para su vida y tendrá que enfrentar a los fantasmas de su pasado. A través de un viaje hacia sus recuerdos, el describirá que lo que nos define como personas son las relaciones que hemos formado y sabrá que tiene todo lo que necesita para poder creer.

“Respira es uno de los mejores textos peruanos que he leído. Es muy fácil enamorarse de la historia, ya que describe cómo una persona se forma a partir de las relaciones que tiene en su vida”, nos dice Rodrigo Chávez, docente del grupo de alumnos del Taller Montaje de actuación de la Escuela de actuación Ensamble. “El poder trabajar este texto con los alumnos y verlos tan comprometidos con la historia, es insuperable. Ver cómo investigan el contexto del Perú en los ochentas y ponerse en los zapatos de los personajes es una de las experiencias más bonitas que me ha tocado vivir. No solo tratamos de entender a los personajes en ese tiempo, sino también al país y su contexto; y, recordar de dónde vinimos siempre es bueno”.

La tragicomedia RESPIRA fue ganadora del Segundo Concurso de Dramaturgia Peruana de la Asociación Cultural Peruano Británica en el año 2008, del dramaturgo Eduardo Adrianzen. Será puesta en escena, y dirigida por Rodrigo Chávez, este 24, 25 y 26 de agosto en el Teatro Ensamble en Barranco. Conforma el Elenco: César Adauto, Steph Pinto, Brenda Cuadros, Adriana Pérez, Nicolás Núñez, Fernando Retamozo, Yolanda Delgado y Franklin Gamonal.

“RESPIRA” de Eduardo Adrianzén

Entrada General: S/.15.00 nuevos soles

Lugar: Teatro Ensamble

Temporada: 24, 25 y 26 de agosto, de viernes a domingo 8:00 pm

Dramaturgía: Eduardo Adrianzen

Director: Rodrigo Chávez

DIRECCIÓN: Av. Bolognesi 397 Barranco

Entrada General: S/.15.00 nuevos soles

Para más información comunicarse al correo electrónico parachutes1706@gmail.com

Whatsapp:941-018157/ 981-296484

Me gusta: Me gusta Cargando...