Torneo panamericano de béisbol sub-10 en México

Participarán dos beisbolistas de la región Callao

Para nadie es un secreto que todo esfuerzo tiene un premio, Pablo Macalopú y Mateo Correa a sus cortos 10 años, lo saben, ellos son dos de los 18 mejores jugadores de béisbol del país en su categoría.

Practican el béisbol casi por casualidad en la Villa Deportiva del Callao y desde la quincena de agosto asisten a los entrenamientos con la selección peruana que nos representará en los Panamericanos que se jugará en Reynosa, México del 29 de setiembre al 07 de octubre.

El entrenador de la selección de Béisbol Sub-10, Marcos Durán, resalta el trabajo que realiza con los menores. ”Los pre infantiles tienen mucho nivel, el Callao supo jugar porque de los niños que mandaron en verdad tenían un puesto seguro. Desde que llegaron crearon mucha expectativa porque son altos y un poquito más maduros y las posiciones las tienen seguras”, afirma.

Los beisbolistas seleccionados Mateo Correa y Paulo Macalopú nos cuentan cómo recibieron la noticia y cómo se sienten de vestir la blanquirroja. “Bueno yo me sentí muy alegre al oír la noticia que me dio mi padre…casi lloro, me sentí muy alegre”, relata emocionado el pequeño Mateo. Mientras que Paulo abre su corazón emocionado por su convocatoria. “Es algo muy bonito, representar al Perú es bonito, y mucho más porque representaremos a nuestro país en un torneo Panamericano”, remarca.

Los padres de Mateo, Pedro Correa y Ángela León refieren que gracias al béisbol su hijo es más seguro, organizado, maduro y centrado y se ha propuesto una meta que no parará hasta conseguirla. Ellos también agradecen la gestión del Gobierno Regional del Callao. “Gracias Región Callao, porque abrir las puertas de la Villa es abrirle una puerta a los chicos, encantados porque haya gestionado todas estas cosas, los chicos no estarían acá si no tuvieran donde entrenar, para mí eso es primordial”, agregan emocionados.

Sin lugar a dudas, su entrenador en el equipo de la Región Callao y actual pitcher de la Selección Peruana de Béisbol, Gianpierre Reaño, tiene mucho que ver en la madurez alcanzada por sus pupilos. “Me siento bastante agradecido con ellos mismos y con la vida de que ellos puedan ser parte de una selección. La disciplina, la entrega y la garra que le ponen son de gran importancia. Son unos chicos muchas veces con una garra de un adulto y sin embargo son niños”, resalta.

A pocos días de su viaje, a la ciudad de Reynosa en México, hacemos fuerzas para que nuestra selección de Béisbol Sub-10 logre papel destacado en el Panamericano, demostrando que el nivel del béisbol en el Perú y, sobre todo, en el Callao va en aumento.

Dato

Pese al terremoto sucedido en México, las selecciones de Guatemala, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Bahamas, Brasil, Venezuela, Perú y República Dominicana confirmaron su asistencia para visitar a la selección mexicana y están pendientes de confirmación los equipos de Estados Unidos y Cuba.

Reynosa fue seleccionada nuevamente para un torneo de gran relevancia en el continente americano debido a la organización lograda en los anteriores: “Torneo Panamericano de Béisbol U-14” y “Campeonato Latinoamericano de Béisbol Categoría Intermedia 11-13, Reynosa 2017”.

