“Tomando el pulso al sector salud”… Por Octavio Huachani Sánchez

Buen comienzo. El ministro de salud, Fernando D’Alessio inició su gestión visitando los hospitales de Lima para conocer in situ de sus necesidades. Con ese fin ya ha visitado el Hospital Arzobispo Loayza, el Hospital Dos de Mayo y el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (Hospital Toribio Mogrovejo) lugares donde no solo se reunió con los directores si no también tomó contacto con los pacientes la mayoría pertenecientes al programa del Seguro Integral de Salud (SIS). El ministro D’Alessio, tomó nota de todas estas preocupaciones e indicó que se tomarán acciones para solucionar estos problemas.

Con relación al SIS el Ministro señaló que será evaluado durante su gestión. “Este servicio solo debe llegar a las personas que realmente lo necesitan”, arguyó.

El titular del sector señaló que actualmente hay muchas personas que se está beneficiando del SIS a pesar de contar son capacidad económica suficiente para acceder a otro tipo de aseguramiento.

“Hay mucha gente que teniendo posibilidades está en el SIS, en ese sentido, vamos a hacer una revisión de quienes ganan un sueldo suficiente y que no deberían hacer uso de este seguro”, señaló.

De acuerdo a un informe situacional del SIS son varios los males que lo aquejan. Uno de ellos, el principal, es la falta de recursos económicos que resultan insuficientes para atender a una cada vez creciente, lista de pacientes. Esto debido a la falta del sistema.

Como se recuerda el SIS fue creado en el 2002, estuvo inicialmente focalizado en el aseguramiento de la población bajo pobreza y pobreza extrema.

Pero, posteriormente fue el propio Estado que cambió las reglas.

Ahora el SIS no está dirigido solo a los peruanos de los estratos más pobres, sino también acoge a cualquier persona que pertenezca a uno de los 15 grupos que el Gobierno decidió beneficiar sin implementar previamente un sistema de evaluación.

De ese modo bastaba con ser miembro de un club de madres, un comedor popular, el Vaso de Leche o un wawa wasi para acceder al seguro subsidiado.

Pero no todos los afiliados al SIS están en situación de pobreza. Si bien el ámbito rural está mejor focalizado -85% de los asegurados son realmente pobres-, esta cifra disminuye en las zonas urbana, donde solo el 58% de los afiliados son pobres.

Hace pocas semanas se dieron a conocer filtraciones en la lista de afiliados al SIS. Lo increíble es que entre los infiltrados, figuraban los congresistas de Fuerza Popular, Gilmer Trujillo y Wilmer Aguilar, así como Indira Huilca, del Frente Amplio. También el regidor de la municipalidad de Lima Metropolitana Manuel Zapata del Partido Aprista. Al hacerse pública esta irregularidad ellos dijeron que pedirán ser desafiliados.

Nadie duda que el Seguro Integral de Salud es un excelente instrumento de inclusión ya que permite que los sectores pobres y grupos vulnerables accedan a un servicio médico de manera gratuita pero que es necesario tamizar, como lo anunció el ministro Fernando D’Alessio y atender solo a los que realmente pertenecen al sector de extrema pobreza.

Solo de esta manera se logrará descongestionar la alta demanda de atenciones con un limitado personal, equipos y de medicinas.

