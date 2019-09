Tips para negociar tu salario en un proceso de selección

¿Cuáles son tus pretensiones salariales? Resulta ser una de las interrogantes clave más delicadas durante un proceso de selección; frente esto, Claudia Ruiz de Somocurcio, HR Consulting Manager de CL Selection, comparte 4 tips para negociar tu próximo salario con determinación.

“Un ejecutivo tiene el derecho a un salario justo por su desempeño laboral; sin embargo, muchos desconocen los tips o herramientas básicas para solicitar dicha remuneración con determinación y acierto”, expresa Sandra Cubas.

Prudencia. Solo en la primera etapa, el 80% de los ejecutivos pregunta directamente ¿Cuál será su sueldo?, lo que podría ser muy prematuro pues un proceso de selección consta de varias etapas, incluso, muchos candidatos suelen ser rechazados durante esta etapa debido a sus exigencias salariales.

Investigar. Previo a contemplar cualquier cifra remunerativa, es fundamental conocer el valor económico de tu puesto en el mercado. Asimismo, es importante investigar sobre la compañía a la que postulas, el número de sus empleados, su cobertura, etc., lo que te ayudará a saber si puede cubrir tus expectativas.

Rango. Si llegó el momento de responder a la pregunta ¿cuáles son tus expectativas salariales? Lo recomendable es mencionar un rango aproximado de ganancia anual. Por ejemplo, si tu valor económico en el mercado como Gerente de Producto es de S/. 100,000.00 anuales, podrías ofrecer un rango de S/. 95,000.00 a S/. 125,000.00 anuales.

Capacidad de negociación. Si el reclutador o Headhunter insiste en obtener un monto exacto, debes comunicar las pretensiones salariales con prudencia, la frase más asertiva podría ser “puedo considerar cualquier oferta razonable”; sin embargo, si no has conseguido el monto anhelado, muéstrate profesional y no des un ultimátum, por el contrario, busca otros beneficios que llenen el vació como bonos alimenticios, salud privada, formación, horarios flexibles, movilidad, etc. Esto es importante, pues los beneficios pueden suplir gastos adicionales que reducirían tu sueldo.

CL SELECTION Head Hunters

CL SELECTION Head Hunters es una consultora en Recursos Humanos con sedes principales en Perú y México que nació en el 2009. CL SELECTION Head Hunters forma parte de MDS Group que representa a firmas internacionales como Cornerstone International Group, firma global de Headhunting, y Career Partners, firmar global en Outplacement y Consultoría en gestión humana.

