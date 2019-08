Tips para evitar conductas riesgosas en la red de tus colaboradores

Sentirse atraído por una oferta muy buena para adquirir un producto a través de la red, se ha convertido en una situación que la ciberdelincuencia aprovecha para captar a sus próximas víctimas y estafarlos bajo el cuento de la “compra on line”



¿Esto constituye un riesgo para tu empresa? La respuesta es un contundente sí, ya que un gran número de personas acceden a estas promociones desde el equipo que le asignan en la oficina.

Es por ello, que los usuarios de la red deben tener una conducta segura al usar Internet en su centro laboral. Optical Networks (ON), operador de telecomunicaciones, nos brinda tips muy sencillos para minimizar dichos riesgos.

“Las empresas deben mantenerse alertas y revisar sus políticas y estrategias de seguridad, hacer un análisis para identificar las posibles vulnerabilidades de sus sistemas cibernéticos y ubicar cuáles son las mejores alternativas para mitigar los potenciales riesgos por el bien de sus clientes. Además, deben promover una cultura de responsabilidad en red entre sus colaboradores”, señaló Víctor Jáuregui, director comercial de ON.

Protege tu información en el entorno laboral: Si manejas información sensible de la empresa donde laboras no la tengas a la mano, guarda los documentos confidenciales, elimina información sensible de tu equipo y bloquea tu pantalla cuando te ausentes de tu sitio.

Si toca hacer una compra on line a un proveedor consúltalo, o pide que la persona encargada lo consulte a clientes anteriores. Esto puede ir acompañado de un pedido al banco de que te avise cuando hay movimientos de dinero en tu cuenta o la cuenta de la empresa.

Compra en sitios seguros: No te dejes llevar por la “tentación” de una oferta, opta por las páginas de trayectoria reconocida o que alguien te haya recomendado.

Confía solo en sitios “cifrados”, es decir, aquellas páginas que tienen “https” al inicio de la dirección que colocas en el navegador.

No uses redes públicas: Nunca debes “colgarte” de una red gratuita de WiFi para hacer una compra o buscar algo en la red, esta es una de las formas más comunes de ser víctima de estafa. Tampoco para acceder al correo del trabajo, esta es una vulnerabilidad que debes evitar.

¿Tu contraseña es fuerte? Colocar fechas de cumpleaños, letras de tu nombre o algo muy predecible es una pésima elección para una contraseña personal.

Mantener actualizado el software de los equipos: Es básico tener la computadora y el celular o tablet, actualizados con las últimas versiones de las actualizaciones del sistema operativo, Office, navegadores y sus complementos.

Optical Networks resalta la importancia de compartir estas pautas con los trabajadores de manera periódica y elaborar materiales de comunicación interna al respecto. Existen 2 factores en contra de la seguridad de tu empresa: 1. Las compras on line es un negocio que crece a un ritmo acelerado cada día 2. Las personas pasamos mucho tiempo en la oficina, es natural que usemos la red para fines personales en el trabajo.

Los delincuentes están muy conscientes de ambas situaciones. Una cultura de prevención es tu mejor aliada.