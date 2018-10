Tips para estar a la moda sin invertir mucho

Soledad Valenzuela, bloguera de La Vitrina de MegaPlaza, te cuenta todo lo que necesitas saber para vestir a la moda y no gastar mucho dinero.

Estar a la moda no necesariamente significa invertir mucho dinero. Soledad Valenzuela, bloguera de La Vitrina de MegaPlaza nos da algunas recomendaciones para lograrlo. “Mi mayor tip para estar a la moda y no gastar mucho dinero es siempre analizar las tendencias del momento y adaptarlas a mi estilo, figura y personalidad buscando siempre aquellas combinaciones que me favorecen. De esta forma, no me convierto en una esclava de las tendencias”, recomienda.

En ese sentido, los tips de Soledad que tú también puedes poner en práctica para estar a la moda sin gastar mucho, son los siguientes:

Aprovecha siempre las ofertas de fin de temporada. ¡Siempre encontrarás interesantes propuestas a muy buen precio!

Las prendas sencillas y de color entero no pueden faltar en tu armario. Recuerda que hay “básicos” que toda mujer debe tener en su clóset. Se trata de aquellas prendas que además de sencillas y versátiles nunca pasan de moda.

También debes tener en cuenta que hay colores básicos como el blanco, negro y tonos pastel, por lo que tener pantalones, blusas o polos y cardigans en estos colores, te permitirá armar una infinidad de combinaciones diferentes. Además, para darle un mayor realce a tu outfit puedes combinar estás prendas con alguna otra con brillos, estampados o un color que se encuentre en tendencia.

Teniendo en cuenta que los jeans son una de las prendas más versátiles, tener una buena selección de estos podrá ser realmente favorecedor y, en ocasiones, salvador, pues, según los zapatos y prenda superior que elijas, podrás usarlos casi para toda ocasión tanto de día como de noche.

Un buen par de zapatos negros, especialmente tacones, siempre te darán más presencia. Prueba con prendas denim, faldas y vestidos. Si son taco aguja, lúcelos con toda confianza en ocasiones especiales.

Por último, recuerda evaluar la relación calidad-precio antes de comprar. Analiza bien las ofertas y revisa las páginas web y cupones de descuento. Ya no es novedad que las tiendas ahora son físicas y digitales. Mira bien cada rincón de ambas y no dejes que se te escape nada.

Como puedes ver, sí es posible estar a la moda sin gastar mucho dinero. Solamente es cuestión de saber qué, cómo y dónde comprar.

