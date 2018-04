The Singleton: El referente mundial de malta llega a Perú

-Ideal para refrescar e innovar el paladar de los amantes del whisky de malta, The Singleton promete sorprender con su sabor puro desde la primera gota.

El mercado de whiskies 100% de malta en Perú se está dinamizando. Los consumidores están especializándose y buscan nuevas experiencias de consumo. Por eso, se está generando una tendencia de gran crecimiento en whiskies single malt. A su vez, el ingreso de nuevas marcas ha hecho que sea la sub categoría de whisky que más está creciendo. Según IWSR (International Wine & Spirits Report) el crecimiento en Perú de whiskies single malt de los últimos 3 años es de 47%. Alineado a esta tendencia, Diageo presenta una opción diferente y de calidad: The Singleton of Dufftown Single Malt Scotch Whisky, reconocida marca de whisky single malt (puro de malta) de alta categoría. Aterriza para su venta y distribución en Perú ampliando el portfolio del líder mundial en bebidas espirituosas.

The Singleton of Dufftown es una opción muy atractiva para los amantes de los whiskies 100% de malta o para quienes buscan una experiencia nueva, con un sabor más puro y placentero desde la primera gota, con sus tres versiones ya disponibles en Perú de 18, 15 y 12 años de añejamiento. Elaborados con agua de White Burn’s y cebada de la Isla Negra del Reino Unido, transmite exclusividad y calidad a todos sus consumidores. Es un whisky bien equilibrado con un sabor rico y suave, con notas cítricas, de grosellas negras y miel.

The Singleton es reconocido mundialmente por sus premios como la mejor malta en el International Wine and Spirits Competition. Con fermentación única de 5 días (la más alta en el mercado de whiskies de malta) y envejecido en barricas de roble americano y europeo, llega a Perú para sorprender a los más exigentes en Whiskies Single Malt. The Singleton of Dufftown ya se encuentra disponible en las tiendas de Wong, Vivanda y licorerías Almendariz con los siguientes precios sugeridos al público:

The Singleton Single Malt Scotch Whisky of Dufftown 12 years: S/. 110

The Singleton Single Malt Scotch Whisky of Dufftown 15 years: S/. 160

The Singleton Single Malt Scotch Whisky of Dufftown 18 years: S/. 266

