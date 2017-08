“The Color Run Tropicolor Entel”: La carrera más divertida regresa a la Costa Verde

The Color Run Entel regresa a la Costa Verde con una nueva temática: Tropicolor. Los 5 kilómetros más felices del planeta combinarán entretenimiento con un recorrido lleno de polvos de colores fosforescentes y luminosos, en cada kilómetro.

En esta ocasión, la popular carrera se realizará a las 9:30 am del domingo 10 de septiembre buscando que más familias puedan compartir de una mañana llena de color y música. Cabe mencionar que los niños que midan menos 1.20 metros no pagarán entrada y que no hay límite de edad para participar.

El precio de las entradas en preventa es de S/. 60, mientras que en venta normal será de S/.70. Los clientes de Entel pueden obtener un código de 15% de descuento enviando un SMS con la palabra TROPICOLOR al 2112, el mismo deberá ser presentado al momento de realizar su compra. Las entradas se pueden adquirir en Teleticket o al ingresar al link oficial de la carrera (https://welcu.com/the-color-run/peru2017?utm_source=search).

Para retirar los kits, comprar entradas y/o productos oficiales de The Color Run Tropicolor Entel, pueden acercarse a Real Plaza Salaverry y Plaza Lima Sur de Chorrillos. Para mayor información se puede visitar: http://thecolorrun.com.pe/documentos/reglamento-tcr.pdf

