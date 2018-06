“The Best Day Of My Life”, el orgullo de ser uno mismo

Fernando González Molina cuenta en un documental cómo compartió el World Pride en Madrid con seis personas que descubrían por fin la libertad. Estreno exclusivo domingo 24 de junio a las 8:00 p.m. por Sundance TV.

“The Best Day of My Life” (2017), de Fernando González Molina, narra la experiencia de seis personas de España, Uganda, Rusia y Francia que en circunstancias difíciles se atreven a vivir lo que son con orgullo, alegría y compromiso. Todos se reunirán en Madrid para una celebración inolvidable, el World Pride 2017, el evento LGTB+ más importante del mundo. Llega por primera vez a la televisión peruana el domingo 24 de junio a las 8:00 p.m. por Sundance TV.

En Rusia, Max y Nick no pueden ir de la mano por la calle ni mostrar abiertamente que son pareja desde hace cuatro años. Si Ruth, que vive en Uganda, verbaliza que es lesbiana puede acabar en la cárcel. Juntos emprenden un viaje a Madrid al que se suman Geena, una transexual almeriense que busca sentirse libre en la capital; Timo, un saltador de trampolín sordo, y Abril, una actriz transexual en fase de transición. Juntos comprobarán que, efectivamente, vivir de otra manera es posible.

Cuando se inició el rodaje, Abril acababa de empezar el proceso que le permitirá mostrarse como la mujer que siempre ha sido. Con 36 años, asegura que hoy es una persona completamente diferente. “No me reconozco en las imágenes mías de hace seis meses. He cambiado muchísimo desde entonces”, explica.

“The best day of my life”, que se estrenó en Madrid el año pasado, es un guiño a la tolerancia de esta ciudad y, sobre todo, a los seis protagonistas de esta aventura. “Conocer historias como las de Ruth o Max y Nick, que arriesgan su vida simplemente por ser ellos mismos, me recuerda que debemos quejarnos menos y disfrutar más lo que tenemos. Somos muy afortunados”, asegura González Molina.

Tras la celebración del Orgullo Gay todos se enfrentaron al regreso a la triste realidad de sus hogares. “Este sentimiento de libertad del que disfrutamos aquí es un privilegio que sé que no voy a tener en casa”, confiesa Ruth ante la cámara.

