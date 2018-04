Testimonio de Kenji Fujimori será relevante y de mucha importancia

Asegura congresista Maritza García

La congresista Maritza García aseguró que será relevante y de mucha importancia el testimonio del parlamentario Kenji Fujimori ante el fiscal que investiga a su hermana, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos.

Consideró que el menor de los hijos de Alberto Fujimori, como fundador del partido Fuerza Popular, conoce bien los temas que son materia de investigación por el fiscal José Domingo Pérez.

“Conoce los hechos, él ha sido testigo directo porque ha sido parte de Fuerza Popular, pero no de las actividades ilícitas investigadas, razón por la cual no está denunciado por lavado de activos ni por los aportes de Odebrecht”, afirmó a Andina.

Sostuvo que Kenji Fujimori, así como otros parlamentarios, fueron convocados por el fiscal en calidad de testigos.

Por esa misma razón, apuntó, no puede ser colaborador eficaz en las investigaciones que implican a su hermana, dado que no ha sido partícipe de las acciones indagadas.

Maritza García, asimismo, cuestionó que algunos parlamentarios de Fuerza Popular quieran restarle valor al testimonio que dará Kenji Fujimori por haber aparecido en el video donde presuntamente se negociaba a cambio de votos en contra de la vacancia.

“Conforme a ley, toda persona está en capacidad de dar su testimonio siempre y cuando no esté incapacitado y ese no es el caso de Kenji, es la persona idónea, conoce el partido y no está involucrado en los hechos”, afirmó.

Refirió que es deber de todo ciudadano concurrir ante la justicia para esclarecer hechos que son materia de investigación.

Lea también: [Vizcarra participó en misa y procesión por Semana Santa en Ayacucho]

El fiscal José Domingo Pérez tomará el testimonio del congresista Kenji Fujimori el próximo viernes 6 de abril en su despacho parlamentario, en el marco de la investigación a su hermana Keiko Fujimori por lavado de activos.

Luego de que Fuerza Popular difundió un video donde se le observa junto a parlamentarios “avenger” que ofrecen el acceso a obras a cambio de no respaldar la vacancia presidencial, Kenji Fujimori dijo que está dispuesto a colaborar con la justicia en todos los casos que sea requerido.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...