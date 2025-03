Tercera ola de covid-19: cuándo hacerse la prueba molecular y cuándo la antígena

Más personas acuden a centros de salud para descartar o confirmar enfermedad

En los últimos días, ante el incremento de casos, se observan largas colas fuera de los establecimientos de salud para el descarte de la covid-19. Pero ¿cuándo debemos someternos a dichas pruebas y cuál sería la más indicada de acuerdo a nuestro estado de salud?

De acuerdo con la infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), Lely Solari, actualmente hay dos pruebas disponibles y gratuitas en los establecimientos de salud públicos: la prueba antígena y la molecular.

Antígena

Solari explicó que la prueba antígena es la más indicada cuando la persona tiene síntomas de la covid-19: fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, etcétera.

Una de sus ventajas es que el resultado estará listo en 20 o 30 minutos. La muestra se obtiene a través del hisopado nasofaríngeo.

Los resultados positivos suelen ser exactos, no se necesitan de un laboratorio para su procesamiento. Sin embargo, si es negativo se sugiere ratificar este resultado con una prueba molecular.

«Las antígenas son pruebas de diagnóstico rápido basadas en antígenos que detectan la presencia del virus en los primeros 7 días de la enfermedad, pero estas no buscan el material genético, sino que identifican las proteínas que se encuentran en la parte externa».

Las antigénicas son para quienes tienen una buena cantidad de síntomas. Se debe pasar por la prueba dentro de los 7 primeros días de la enfermedad».

https://www.youtube.com/embed/fpHaiPuX8bE

Moleculares o PCR

La infectóloga señaló que la prueba molecular o PCR (por sus siglas en inglés) tiene una mayor sensibilidad y es capaz de detectar la presencia del virus incluso si hubiera muy poca carga viral de la covid-19.

La muestra, que sí requiere ser llevada a un laboratorio, se obtiene a partir del hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo. Los resultados estarán listos en 24 o 48 horas.

Solari dijo que este tipo de prueba se recomienda cuando un asintomático se entera que ha estado en contacto con otra persona que ha dado positivo para covid-19. No obstante, también es adecuada para personas con síntomas visibles.

«Eso se llama contacto epidemiológico. Alguien puede decir ‘yo no tengo síntomas pero estuve en contacto con una persona positiva’. En ese caso se recomienda la molecular al tercer o cuarto día. Como tiene una sensibilidad mayor, el resultado saldrá inclusive en presencia de escaso virus».

A diferencia de la antígena, la prueba molecular identifica una infección activa a partir de la presencia del material genético del virus. Es considerada la más eficaz para descartar la enfermedad.

En caso de tener síntomas, esta prueba debe hacerse dentro de los siete días de dichas señales. Preferentemente debe hacerse en pacientes con factores de riesgo (mayores de 60 años, obesidad, diabetes, etc).

Fuente: Agencia Andina