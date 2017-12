Temporada de la obra teatral “Taller de reparaciones”

Escrita por John Pollono y dirigida por Diego Lombardi

De jueves a domingo en el CC. Ricardo Palma

Para cerrar el 2017, Break Producciones presentará la obra teatral TALLER DE REPARACIONES del dramaturgo John Pollono bajo la dirección de Diego Lombardi Pollarolo. La puesta en escena va de jueves a domingo a las 8:00 p.m en el Centro Cultural Ricardo Palma.

TALLER DE REPARACIONES nos presenta la historia de tres amigos de la infancia, que se reencuentran en el taller mecánico de uno de ellos para recordar el pasado. La inesperada llegada de un cuarto invitado pondrá al descubierto el verdadero y oscuro motivo de la cita. TALLER DE REPARACIONES es una comedia que reflexiona sobre el paso del tiempo, la amistad, la venganza y la forma en que internet afecta a la sociedad contemporánea.

“Creo que una de las funciones más importantes del teatro es ser un espejo de nosotros mismos…”, nos dice el director Diego Lombardi “pues los personajes sobre el escenario se comportan y hablan como nosotros, se ríen de los mismos chistes que nosotros y cometen los mismos errores que nosotros y es a partir de ese reconocimiento que podemos darnos cuenta de las consecuencias de nuestro comportamiento. Cuando empecé a leer Taller de reparaciones no podía parar de reírme. Estos tres personajes estadounidenses, encerrados en un taller mecánico -uno de los símbolos probablemente más masculinos que existen- comportándose como nos comportamos los hombres cuando no hay mujeres. Durante la lectura llegó un momento en el que el humor negro y absolutamente misógino empezó a parecerme exagerado y la verdad no sabía muy bien hacia qué lugar quería llevarme el autor…hasta que de pronto llegó el giro inesperado y todo cobró sentido. Esta historia podría estar ocurriendo en Lima, Puno, Buenos Aires o Madrid, con sus propias características locales claro, pero finalmente la misma situación. Taller de reparaciones es una obra que nos muestra como nosotros casi sin darnos cuenta hemos generado un caldo de cultivo, para que el maltrato a la mujer sea cosa de todos los días. Las cifras de feminicidios y violaciones son alarmantes. Se han generado además espacios en las redes sociales en los que el intercambio de fotos y vídeos privados se ha normalizado: estamos involucrados en el tema sin darnos cuenta. Durante la temporada de la obra va a nacer mi hija y espero que esta obra sea un granito de arena para generar conciencia y poder empezar a cambiar esta sociedad. Depende solamente de nosotros que esto no siga pasando“.

JOHN POLLONO (Nueva York, 1972) es dramaturgo, guionista y actor. La obra Taller de reparaciones tuvo su estreno mundial en Los Ángeles, donde ganó varios premios entre los que destacan mejor producción nueva y mejor dramaturgia. Después la obra se trasladó́ a Off Broadway. Su obra “Lost Girls” está en este momento en cartelera en Off Broadway. Como actor ha participado en las series “Grey’s Anatomy”, “How I Met Your Mother”, “Masters of Sex”, “Major Crimes” y “Mob City.” Ha escrito el guion de la película “Strong” basada en la historia de Jeff Bauman, sobreviviente del ataque en la maratón de Boston.

DIEGO LOMBARDI es egresado del Taller de Formación Actoral de Roberto Ángeles. En el 2015 dirigió su primera obra Phoenix: Volver a empezar, del autor norteamericano Scott Organ. Fue asistente de dirección de Daniel Veronese en la versión peruana de la obra Bajo Terapia; de Gonzalo Martínez en El test y de Marisol Palacios en la obra La mujer de la Arena. Ha participado como actor en las obras de teatro La Piel de Elisa, dirigida por Sergio Paris; La Prueba, Las Tres Hermanas y Cosecha, dirigidas por Francisco Lombardi, La Noche Árabe y Móvil dirigidas por Jorge Villanueva; Volpone, dirigida por Roberto Ángeles; El Duende, Break, Botella Borracha, Bésame Mucho y Aquello, dirigidas por Ernesto Barraza Eléspuru. En cine ha formado parte de los elencos de Solos de Joanna Lombardi, Dos Besos de Francisco Lombardi y Lusers, una amistad sin fronteras de Ticoy Rodríguez. Ha escrito y dirigido el cortometraje Hacerse cargo. Ha trabajado también en televisión.

La puesta en escena tiene como elenco a Oscar López Arias, Joaquín de Orbegoso, Daniel Neuman y Gabriel Gil.

TALLER DE REPARACIONES

Entrada General: S/.40.00 nuevos soles

Estudiantes: S/.25.00 nuevos soles

Jueves populares: S/.25.00 nuevos soles

Entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro, y en la boletería del teatro una hora antes de función

