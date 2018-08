Teatro de la Universidad del Pacífico presenta “Tebas Land” de Sergio Blanco

Dirigida por Gisela Cárdenas

Tebas Land narra el encuentro entre un dramaturgo exitoso y un joven parricida. La obra se empieza a crear a partir de sus conversaciones. Mezclando momentos de la realidad con los ensayos en el teatro sobre dichos encuentros, se genera una sucesión de escenas y de reflejos que terminan por difuminar la realidad con lo que no lo es. Paternidad, violencia, creación y representación son algunos de los temas propuestos en esta extraordinaria obra surgida como relectura contemporánea del clásico griego de Edipo y escrita por el premiado dramaturgo uruguayo Sergio Blanco (Montevideo, 1971) en 2012.

La obra ganó el Award Off West End de Londres como mejor producción en 2017. Ha sido estrenada en Uruguay, Argentina, Chile, España, Alemania, Francia y Gran Bretaña, entre otros países.

Cuenta con las actuaciones de José Manuel Lázaro y Emanuel Soriano. El estreno es el sábado 01 de setiembre a las 8:30 p.m. en el Teatro de la Universidad del Pacífico, ubicado en Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María. Las entradas están a la venta en Teleticket.

EL AUTOR: Sergio Blanco

Estudió filología y arte teatral. Fue asistente de dirección y director en Uruguay. En 1993 obtuvo el premio Florencio (Uruguay) a la revelación y una beca para realizar estudios de dirección teatral en la Comédie Française en París. Pasó un tiempo entre Uruguay y Francia hasta que en 1998 decidió radicar definitivamente en París y dedicarse a la escritura dramática.

Ha obtenido el Premio Nacional de Dramaturgia del Uruguay, el Premio Nacional de Dramaturgia de la Municipalidad de Montevideo, el Premio del Fondo Nacional de Teatro, el Premio Florencio al Mejor Dramaturgo y el Premio Internacional Casa de las Américas. Desde 2008 integra la Dirección de la Compañía de Artes Escénicas Contemporáneas COMPLOT junto a Gabriel Calderón, Martín Inthamoussú, Mariana Percovich y Ramiro Perdomo. En marzo de 2013 fue nombrado Director General Artístico y Académico del proyecto europeo Crossing Stages, coordinado por la Universidad Carlos III de Madrid, el cual reúne los Departamentos de Investigación Teórica y Producción Teatral de varias universidades europeas.

LA DIRECTORA: Gisela Cárdenas

Egresada de Ciencias Sociales y Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha enseñado a profesionales del teatro y dirigido en Inglaterra, Alemania, Perú, Rumania, Brasil, Noruega, Países Bajos y Estados Unidos. Tiene una Maestría en Estudios del Performance de la Universidad de Nueva York y una Maestría en Bellas Artes en Dirección de la Universidad de Columbia. Actualmente es profesora de actuación a tiempo completo en el programa de Teatro conjunto de Barnard College y la Universidad de Columbia.

En Nueva York ha dirigido obras de teatro y musicales en Off y Off-Off Broadway. Ha recibido premios como el Princess Grace Theatre Fellowship, el Phil Killian Directing Fellow, el 2008-10 Women’s Project Directors Lab y el Premio Josephine Abady; ha sido destinataria del Programa de Desarrollo de Carrera TCG/NEA 2009/2011 para directores y es miembro de la Society Directors and Choreographers Foundation. En 2015 fundó InTandem Lab, compañía que dirige y con la que se encuentra desarrollando la ópera electrónica Hybrid Suite No.2: The Carmen Variations, coescrita con el dramaturgo peruano José Manuel Lázaro y compuesta por la artista serbio estadounidense Milica Paranosic. Próximamente, con InTandem Lab estrenará An Island Full of Noises, una performance sónica inspirada en La tempestad de Shakespeare.

En el Perú ha dirigido Medea de Eurípides, La Jungla de las ciudades de Brecht, La cocina de Arnold Wesker y la adaptación hecha por Alfonso Santistevan de Electra/Orestes, obra con la que se inauguró el teatro de la Universidad del Pacífico.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Estreno: sábado 1 de setiembre de 2018.

Temporada: del sábado 1 de setiembre al lunes 22 de octubre de 2018.

Días de función: jueves, viernes, sábados y lunes a las 8:30 p. m. / domingos a las 7:30 p. m

Lugar: Teatro de la Universidad del Pacífico, ubicado en Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María.

Venta de entradas: Teleticket, y los días de función en la boletería del teatro.

PRECIOS DE ENTRADAS Y PROMOCIONES

Entrada general: S/. 50.00

Estudiantes y jubilados: S/. 25.00

Lunes populares: S/. 35.00

Preventa general (hasta el 31 de agosto): S/. 35.00

