Team Honda HRC preparado para el Dakar 2018

El equipo oficial del HRC Team conformado por Joan Barreda, Ricky Brabec, Michael Metge, Kevin Benavides y José Ignacio Cornejo están listos para afrontar el reto más exigente a nivel deportivo: la 40° edición del Rally Dakar 2018 que arranca este 06 de enero en Perú y continuará por Bolivia y Argentina.

El laureado portugués Paulo Goncalves quien ocupó el primer lugar en la categoría de motocicletas en el reciente Baja Inka 2017, es la gran baja en la carrera sudamericana pues hace una semana, sufrió un accidente durante un entrenamiento en la localidad lusa de Sao Bartolomeu de Messines. En su lugar, correrá el chileno José Ignacio Cornejo.

“Desafortunadamente tuve una caída que me hizo bastante daño. Llegué el jueves para probar la moto a ver si podía manejar pero fue imposible. Siento bastante impotencia porque me había preparado para esta carrera, sin embargo, confío en que mis compañeros harán un gran papel y harán todo lo posible para llegar a Córdoba en las mejores posiciones”, Goncalves.

Cabe precisar que Goncalves, debutó en el Dakar en el 2009, y obtuvo su primera victoria dos años después. Con habilidad para adaptarse a los diferentes tipos de terrenos, Goncalves tiene una larga lista de honores fuera de la ruta, que incluye la victoria en el Campeonato Mundial de Rally Cross-Country 2013.

Actualmente considerado uno de los pilotos más talentosos en la escena Cross-Country Rally, Joan Barreda, hará su séptima participación en la competencia. Brilló en el Dakar 2014, logrando cinco victorias en la etapa y compitiendo por la victoria general hasta que una fuerte caída en la penúltima etapa significó tener que aceptar el séptimo lugar.

Con tan solo 24 años de edad, Ricky Brabec, conserva una larga lista de títulos. Su mejor temporada hasta la fecha en 2014, fue cuando logró los tres títulos más prestigiosos en carreras en el desierto: Hare & Hound, Best in the Desert y Score, coleccionando Baja 1000, Baja 500 y Baja 250. Una lista de honores tan impresionante no pasó desapercibida para el Equipo HRC y lo invitó a participar en el Abu Dhabi Desert Challenge a principios de 2015, su primera participación internacional, donde fue el mejor Junior y el quinto general.

Antes que Michael Metge naciera, la pasión por las carreras de rally estaba bombeando a través de las venas familiares. Su padre, tiene una larga data en el Dakar en la que ganó en seis ocasiones. Tras iniciarse en el Motocross saborendo grandes resultados, la primera incursión del piloto en rally llegó en 2008 en la carrera de Cerdeña, aunque no fue hasta el Dakar 2013 cuando el francés realmente demostró ser un talento futuro prometedor. Una lesión y problemas mecánicos forzaron a Michael a abandonar el Dakar 2015 en una de las etapas bolivianas.

La lista de honores de Kevin Benavides incluye más de 300 carreras, principalmente en Enduro, que culminaron con su cuarta medalla de oro en el ISDE San Juan en 2014. Después de una prueba en 2015 en el Desafío Ruta, tuvo una destacada participación en el Dakar 2016 que confirmó su condición de piloto de rally.

La motocicleta que utilizará el HRC Team será la CRF450 RALLY. En el 2015, se actualizó con algunas nuevas adiciones tecnológicas, manteniendo el sistema de inyección de combustible PGM-FI que ha demostrado su eficacia incluso en condiciones ambientales severas y muy variables como existen en Dakar.

La ruta que comprende más de 8,276 kilómetros, comenzará en Lima y pasará por Pisco (San Juan de Marcona) y Arequipa. Tras su travesía por la ‘Ciudad Blanca’, llegarán hasta Bolivia cruzando por las ciudades de La Paz, Uyuni y Tupiza, culminando en Argentina el 20 de enero, atravesando por Salta, Belén, Chilecito, San Juan y Córdoba. Su objetivo, es luchar por el podio y culminar satisfactoriamente el Dakar 2018.

Asimismo, durante la presentación del equipo, Honda del Perú, lanzó la XR150L Euro 3 preparada para todo tipo de terreno.

