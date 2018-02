Tarifas de los peajes deben ser justas

No estamos dispuestos a pagar un peaje abusivo. Será una guerra contra la corrupción. Que Susana Villarán se vaya a la cárcel por este contrato de concesión que atenta contra la población, enfatizó la legisladora Yeni Vilcatoma de la Cruz (FP), al clausurar esta mañana el evento congresal denominado “¿Cuánto deben costar los peajes?”.

La concesionaria debe cobrar un peaje justo. No hay rutas alternas. No podemos pagar 25 años más de peajes abusivos. Ahora quieren poner un peaje en Ticlio, aseveró ante los concurrentes que portaban pancartas con lemas alusivos al referido tema.

Afirmó que lo que se pretende es que se determine la resolución de los contratos. “Que se vayan los concesionarios porque no cumplen con los requisitos técnicos. No hay ahorro de tiempo ni seguridad. Existe un peaje en el distrito de San Antonio en Huarochiri, zona donde no tienen agua ni desagüe, pero si hay un peaje con un cobro abusivo”, agregó.

Por su parte, el congresista Israel Lazo Julca (FP), indicó que los reclamos son justos y que la corrupción nos ésta robando legalmente a los más pobres. “Felicito a todos por exigir que se haga justicia, porque ahora el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, es abogado de las concesiones”, acotó.

Dijo que las concesiones son corruptas y que es lamentable que el Estado defienda intereses de empresas extranjeras, como la brasileña que financia sus proyectos en el exterior.

Lazo Julca sostuvo que si bien es cierto que no se puede evitar el peaje, pero el monto que pagan los usuarios debería ser el justo. Agregó que la carretera central va a colapsar en 15 años, no hay vías alternas. “Solo les importa que paguemos y llevarse nuestro dinero. Los responsables de cualquier incidente o desgracia que se registren, será el Ministerio de Transporte y Comunicaciones como el Gobierno. La lucha es justa y legal”, refirió.

En el evento también participó Eveling Feliciano, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de San Antonio, Huarochiri, quien manifestó que el peaje de la carretera Ramiro Prialé, es abusivo. “Basta, ya estamos cansados de tanto abuso. Son peajes abusivos, debemos pagar un peaje diario de S/5.30, que afecta a los lugareños de San Antonio. Es una lucha social. El pueblo está cansado. No debemos heredar una deuda de un peaje arbitrario. Se aprobó por una cifra inferior pero de acá a 25 años no sabemos cuánto pagaremos por el peaje”, opinó.

Anunció que el próximo 28 de Febrero se van a volcar a las calles para realizar una marcha de protesta. Tenemos que unir fuerzas. El sector privado no va a venir a vulnerar los derechos de los peruanos. No existen vías alternas ni rápidas. Tanto pagamos por los peajes y no hay mejoras, señaló.

La burgomaestre recomendó que la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), vuelva a administrar los peajes con un precio justo. “No a las tarifas abusivas de la empresa Rutas de Lima. ¿En qué nos beneficiamos la población?, en nada. La concesionaria se llevan la plata y nosotros seguimos siendo pobres”, culminó.

Constanza Remar, decana del Colegio de Arquitectos de Lima, comentó que se está dando prioridad al vehículo a cambio de las áreas verdes. Opinó que se tienen que bajar los precios de los peajes y que la tarifa subió para compensar la realización de obras en las carreteras. Pero si ya terminó, deberían bajar el precio. “No podemos estar condenados a pagar en exceso de por vida”, afirmó.

Se está creciendo desordenadamente, de manera caótica. Estamos sacrificando nuestros pulmones al eliminar las áreas verdes. Y no hay vías rápidas, sino congestionadas. No es política que las inversiones sean a largo plazo, pero hay que planificarlo. Cuando se planifica, la inversión viene sola, indicó.

Finalmente, Juan Miguel Guerrero Orbegoso, presidente de la Comisión Regional de Infraestructura y Viabilidad, reveló que el pago del peaje no tiene sustento. Se debería pagar una tarifa de S/. 4.17, pero se abona S/. 5.30, sin embargo, el precio real del peaje, debería ser sólo S/. 3.50.

La empresa privada que tiene la concesión del peaje ya cobró en exceso la suma de 200 millones de soles, por no cumplir la fórmula de contrato. Nosotros lo pagamos y no hacemos nada, añadió.

Vía Parque Rímac y Rutas de Lima, tienen 200 millones de soles en su balance. En los últimos cuatro años ha recaudado la suma de 555 millones de soles, y aún restan 25 alzas más de peajes, sostuvo.

Esa empresa privada ya debería irse del país, ya han ganado demasiado. Cobran peajes excesivos, por decir de Puente Piedra a Punta Negra se paga en peajes la suma de 25 soles. El peaje debe existir, pero deben ser justos, puntualizó

