Talleres de Huertos Urbanos continúan en el mes de Abril.

La Municipalidad de Lince inició su proceso de inscripciones para los nuevos talleres de Huertos Urbanos con las clases gratuitas desde este lunes 9 de abril, a partir de las 9:00 a.m., donde aprenderás a realizar y construir un biohuerto familiar para la producción de hortalizas que son alimentos más sanos y naturales desde tu casa, y también el dictado a las 11:30 a.m. del taller de kokedamas, técnica artesanal japonesa de cultivo de plantas cultivadas sobre una bola de musgo y sustrato, es decir sin maceta.

El taller de hidroponía básica, conocido también como el método de cultivo sin tierra permitirá que trabajes con agua y una solución de nutrientes que harán que tus plantas crezcan con la posibilidad de obtener más productos en menos tiempo que usando la agricultura tradicional y también cosechar productos más limpios y frescos.

¿Quién no tiene alguna maceta en su casa que ya no esté en buenas condiciones? ¿Quién no quiere tener macetas originales?

En este taller de decomacetas, el participante podrá hacer uso de su creatividad y sabrá como reciclar y convertir objetos en desuso en macetas originales para su hogar, su trabajo o para un souvenir de eventos (bodas, bautizos, cumpleaños, etc.).

El taller de decomacetas que se iniciará el próximo jueves 12 de abril, a las 9:00 a.m. No te puedes perder esta nueva oportunidad para seguir aprendiendo con especialistas en estos temas que presentamos y ponemos a tu disposición con solo inscribirte (gratuitamente, con la copia de tu DNI), en el segundo piso de La Casa del Vecino, ubicada en Jr. Pezet y Monel N° 2030, altura de la cuadra 8 de Av. José Leal o Av. Julio C. Tello, o a través del email: nguerrero@munilince.gob.pe . Informes al teléfono 4710850.

Me gusta: Me gusta Cargando...