Swissôtel Lima da inicio a su exclusiva campaña navideña

La Navidad se aproxima, y es momento de vivir el espíritu navideño. Por ello, el Swissôtel Lima en el marco de su 22° Aniversario, presentó su campaña navideña “Time To Share And Be Grateful”, lo cual tiene como objetivo trasmitir que la navidad es tiempo para compartir en familia y amigos, brindando y recibiendo amor.

“Este 2018 Swissotel Lima cumple 22 años y queremos celebrarlo viviendo el espíritu navideño con un mensaje integrado, de celebrarlo con nuestras familias y amigos. Es una fecha especial para anunciar nuestra nueva propuesta navideña, completamente renovada, en donde se encontrará opciones para celebrar fiestas de fin de año con amigos y familiares”, señaló Frank Spielvogel, Gerente Regional del Swissôtel Lima.

De esta manera, como parte del lanzamiento “Time To Share And Be Grateful”, se realizó el encendido oficial del “Árbol de Navidad”, junto con la inauguración de la “Aldea Navideña”, típico chalet suizo, construida con galletas de chocolate y jengibre por los mismos chefs del hotel para el deleite de todos, la cual ha sido instalada en el Lobby para trasmitir imaginariamente la sensación de vivir una navidad diferente, una navidad en Europa.

Asimismo, se presentó la novedosa propuesta gastronómica del Swissôtel Lima, la cual estará en la carta de sus restaurantes del lujo, contando con diferentes platos europeos para todo tipo de gustos, entre ellos el famoso Pavo Rostizado con salsa de higos confitados acompañado de Papas Rosti, Tabla de quesos y charcutería, Ensalada Belén, Panetón artesanal con pasas macerados en ron añejo, Stollen tradicional, Galletas navideñas Austriacas, entre otros.

Cabe resaltar que, durante todo el mes de diciembre, los clientes tendrán distintas opciones para celebrar estas fiestas, acompañado de amigos, familiares e hijos. Como disfrutar con los más pequeños de casa, el desayuno buffet con Papa Noel, en donde además podrán participar del taller de decoración del muñeco de jengibre. Asimismo, de lunes a viernes se contará con el clásico Te Navideño, donde se podrá pasar una cálida tarde entre amigos; si hablamos de opciones en dulces navideños, encontramos a Gourmet Deli; además de la Cena Navideña y de Gala en La Locanda y, por último, la novedad de lujo del Lobby Bar, Burbujas al Amanecer.

