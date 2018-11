Sustentan proyectos de ley para regular publicidad estatal

Congresistas Armando Villanueva y Roberto Vieira sustentaron sus iniciativas en la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

Los congresistas Armando Villanueva Mercado y Roberto Viera sustentaron ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que preside Wuilian Monterola, sus respectivos proyectos de ley que proponen regular la publicidad estatal en los medios de información.

En el primer caso se establecen limitaciones con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos; y en el segundo, topes máximos en los gastos que se deba incurrir en medios televisivos, radiales y escritos; así como la oportunidad y justificación para realizarse en medios privados.

El proyecto de ley 3109/2017-CR de Villanueva excluye a las entidades que no se financian con prepuesto público y tampoco aplica a las notas de prensa, avisos sobre procedimientos a convocarse en el marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la publicación de normas.

Respecto a las erogaciones de recursos presupuestarios no podrán ser, en ningún caso, superiores al 0.25% de la partida anual de bienes y servicios de la misma, salvo casos de desastres o emergencias nacionales declarados por decreto de urgencia, en cuyo caso no podrán ser superiores al 2%.

Sobre la transparencia, se publicarán los contratos de publicidad incluyendo los montos, anexos y adendas, así como los criterios de selección, en su respectiva página web institucional, en el plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a su suscripción.

Del mismo modo se indica que en un plazo no mayor de 30 de publicada la ley se aprobará y publicará el reglamento de la Ley Nº 28874, que regula la publicidad estatal y se derogará la Ley 30793.

Por otro lado, el proyecto del legislador Vieira sí incluye a las entidades públicas de derecho privado, pero no limita a Promperú e Indeci, que tendrían solo el deber de informar. A diferencia del proyecto de Villanueva, establece que no se podrá exceder del 0.20% la partida de bienes y servicios y en casos de desastres no podrá ser mayor del 0.5%.

La novedad de este proyecto es la creación de un Registro Especial de Proveedores de Publicidad Estatal que estará a cargo del Instituto Nacional de Radio y Televisión, en un plazo de 60 días de la publicación de la norma, y las tarifas preestablecidas.

Durante el debate, se destacó la cobertura de la señal de TV Perú, pero su preferencia solo alcanza el 3%, por lo que en opinión de Vieira, para hacer publicidad “no sirve”, así como Radio Nacional ya que ni siquiera aparece en el ranking de radios. “Hay que darles un buen presupuesto para que se vuelvan competitivas y puedan ser fuertes como la BBC de Londres”, afirmó.

Karla Schaefer añadió que está haciendo un proyecto sobre radio en las regiones ya que tienen mayor alcance. “Hay varias campañas publicitarias en diferentes sectores pero ¿qué tanto la gente las conoce? Hay 700 radios formales en todo el país y el dinero a ellos no les llega”, expresó.

Previamente, se aprobó el proyecto de ley del Ejecutivo que establece medidas para promover la formalización y masificación de la base tributaria en el transporte público terrestre de carga e interprovincial de ámbito nacional de pasajeros.

Del mismo modo, aprobó por unanimidad – con un texto sustitutorio – la iniciativa que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción de la carretera Corredor Vial Mollepuquio – Chinchaypujio – Cotabambas – Tambobamba – Chalhuahuacho, en el departamento de Apurímac”, de autoría de Dalmiro Palomino y otros congresistas.

Con las mismas razones (de necesidad pública e interés nacional), los congresistas aprobaron que se construya un aeropuerto en Oxapampa, Junín. La iniciativa es del congresista Roy Ventura.

Me gusta: Me gusta Cargando...