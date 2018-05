Superalimentos peruanos se promocionan en mercado asiático

-Además de maca, quinua y sacha inchi, se promovieron en China, nueces y compotas de quinua con frutas.

-Misión regresó con compromisos comerciales por US$ 408,000 para los próximos doce meses.

Esta actividad impulsó la marca sectorial en el importante mercado chino y amplió la oferta de productos para el segmento de consumidores interesados en una alimentación saludable.

La misión se desarrolló el 7 de mayo y fue organizada por la Oficina Comercial del Perú en el exterior (OCEX) en Beijing con el respaldo de la Asociación de Exportadores (ADEX) y PROMPERÚ. Este evento forma parte de las acciones de la segunda fase que la marca Super Foods Peru tiene previsto en los mercados priorizados, al igual que activaciones orientadas al consumidor final. En ese sentido se han desarrollado misiones comerciales en Alemania, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y República Dominicana.

La Nuez, Agroindustrias Amazónicas, De Guste, Dazze, Quimachi, Promaca y Bio Naturista fueron las siete empresas que formaron parte de la misión, y que realizaron citas de negocios con 30 compradores del norte del país asiático.

Esta misión congregó a un público que disfrutó de clases de cocina, concursos y degustación de frutos y cereales originarios de nuestro país.

Además, los empresarios peruanos tuvieron la oportunidad de realizar una visita a las instalaciones de la plataforma online Chumbo, portal especializado en la venta de alimentos importados de la más alta calidad.

Las exportaciones peruanas de productos agrarios no tradicionales a China en el 2017 sumaron US$ 59.3 millones, y en el primer trimestre del año van acumulando US$ 26.07 millones; es decir, 21% más que en el mismo periodo del 2017.

