Sundance TV estrena la 2da temporada del aclamado drama “Jack Irish”

El martes 14 de agosto a las 8:00 p.m.

El ganador de un Emmy, Guy Pearce, (“Mildred Pierce”, “Prometheus”, “LA Confidential”, “Memento”) protagoniza la atrapante serie de seis episodios.

Sundance TV anuncia el estreno exclusivo de la segunda temporada de “Jack Irish”, la oscura serie de misterio aclamada por la crítica, el martes 14 de agosto a las 8:00 p.m. Basada en el best seller escrito por Peter Temple, el thriller de seis episodios es protagonizado por el ganador de un Emmy,® Guy Pearce (“Mildred Pierce”, “Prometheus”, “LA Confidential”, “Memento”), quien le da vida al exabogado criminal y cobrador de deudas que tiene la costumbre de involucrarse en cosas que no debe.

En la segunda temporada Jack toca fondo. Su cuerpo está quebrado por demasiadas palizas, su novia lo ha dejado y, con el mundo de las carreras en crisis, su guarida local, el bar Príncipe de Prusia, puede que nunca vuelva a ser el mismo. Así que Jack ha vuelto al negocio legal.

Pero cuando viene a saber que hay estudiantes extranjeros en una universidad privada de mala reputación que se mueren en condiciones extrañas, su investigación toma un camino sin salida. Jack destapa un gobierno corrupto y cómplice de una empresa global dedicada literalmente a “la búsqueda de la felicidad” con beneficios lucrativos; y se topa con una red de compañías farmacéuticas manipuladoras, instituciones educativas corruptas y pruebas clínicas letales. El aparente suicidio de un estudiante extranjero desencadena una serie de sucesos que hará que Jack arriesgue su vida para descubrir la verdad.

La segunda temporada de “Jack Irish” fue un éxito entre los críticos alrededor del mundo. En los Estados Unidos, The Wall Street Journal destacó las “atmosferas terroríficas y las sólidas actuaciones”, The Australian resaltó “la filmación al estilo clásico de Hollywood” y The Guardian en UK dijo que el personaje principal se mueve con un “discreto encanto típico de la literatura negra”.

Marta Dusseldorp (“Janet King”) interpreta a la ex novia de Jack Linda Hillier, Roy Billing (“Underbelly”) a Harry Strang, Aaron Pedersen (“A Place to Call Home”) a Cam Delray, Shane Jacobson (“The Time of Our Lives”) al detective Barry Tregear, Kate Atkinson (“Wentworth”) al guru Simone, Damien Richardson (“Neighbours”) al compañero de Jack Drew y Damien Garvey (“Rake”) Stan, el cantinero de Prince of Prussia. Se suman Danielle Cormack (“Rake,” “Wentworth”), Tiarnie Coupland (“Love Child”), Jacek Koman (“The Heart Guy”), Leah Vandenberg (“The Letdown,” “East of Everything”) y Tom Gleeson (“Hard Quiz,” “The Weekly with Charlie Pickering”).

Filmada en Melbourne, la segunda temporada de “Jack Iris” fue producida por Ian Collie (“The Heart Guy”), Andrew Knight (Hacksaw Ridge) y Matt Cameron (“Safe Harbour”), y dirigida por Mark Joffe (“A Place to Call Home”), Kriv Stenders (“The Principal”) y Fiona Banks (“The Doctor Blake Mysteries”). Los escritores son Andrew Knight, Matt Cameron, Andrew Anastasios (“Wentworth”) y Elise McCredie (“Nowhere Boys”).

