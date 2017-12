Sunarp: “Desarrollo del catastro debe estar en agenda política de manera permanente”

Angélica Portillo, titular de la Sunarp, cerró XV Congreso Nacional de Derecho Registral.

Durante su participación en la jornada final del XV Congreso Nacional de Derecho Registral, la Superintendente Nacional de los Registros Públicos, Angélica Portillo Flores, hizo un llamado a las autoridades para que el desarrollo del catastro y su contribución a la seguridad jurídica “figuren en la agenda política de manera permanente”, debido al importante papel que cumple para garantizar la seguridad jurídica inmobiliaria de los ciudadanos.

“En nuestro país el catastro cumple un importante rol en materia de seguridad jurídica, por lo que debemos garantizar su sostenibilidad, desarrollo y fortalecimiento a lo largo de los años. Para ello debe existir un acuerdo nacional y el consenso de los partidos a fin de colocarlo en la agenda política de manera permanente”, expresó.

La titular de la Sunarp presentó la ponencia ‘Catastro y seguridad jurídica’, donde hizo hincapié en la necesidad de contar con un catastro actualizado, que dé confianza y certidumbre.

“La seguridad jurídica se sostiene sobre tres grandes columnas: el registro de predios, la institución notarial y un catastro con función jurídica. El catastro debe ofrecer información de calidad y ser confiable, contribuyendo a que el registro de predios tenga la identificación correcta de los mismos. Para ello debe contar con información adecuada de la descripción física de los predios”, anotó.

Portillo señaló que uno de los retos más importantes es que las entidades generadoras de catastro -tales como la Sunarp, los gobiernos locales y Cofopri-, asuman su responsabilidad y se logre un avance en cuanto a la calidad y al tipo de información catastral.

“Es importante reflexionar sobre la importancia que tienen los aspectos técnicos para la fiabilidad de la información catastral, para ello es necesaria la participación activa de todas las instituciones involucradas a fin de contar con un catastro multifinalitario”, subrayó.

Asimismo, indicó que se debería ahondar en la rentabilidad financiera y social que podría generar el catastro para el país. “Con un catastro actualizado y en constante mantenimiento, es posible incrementar la recaudación tributaria. No pensemos únicamente en el beneficio que podemos obtener, si no lo que dejamos de percibir si no actualizamos y desarrollamos el catastro en favor de la ciudadanía. El catastro es una inversión. Hay ejemplos concretos que demuestran que se puede obtener rentabilidad a partir del segundo año”, precisó.

Clausura del Congreso

Con la participación de destacados especialistas en derecho registral, concluyó el XV Congreso Nacional de Derecho Registral “Retos del Registro y el Catastro para un buen servicio al ciudadano”, evento organizado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos del 30 de noviembre al 2 de diciembre.

La jornada final contó con la participación de Gustavo Riofrío Benavides, investigador principal asociado de DESCO, quien expuso sobre ‘Tipos de asentamientos humanos y efectos de la formalización’. A continuación, Ivan Jacopetti do Lago, director de Relaciones Internacionales del Instituto Brasileño del Registro de la Propiedad, disertó sobre ‘Registro y catastro en el derecho brasileño’.

Posteriormente, Héctor Laguna Torres, jefe de la Zona Registral N° VI – Sede Pucallpa, y Mario Rosario Guaylupo, subdirector de Operaciones Registrales de la Dirección Técnica Registral de la Sunarp, se sumaron al panel donde compartieron experiencias sobre la importancia del catastro para la seguridad jurídica del país.

Vale precisar que el XV Congreso Nacional de Derecho Registral “Retos del Registro y el Catastro para un buen servicio al ciudadano”, tuvo como objetivo reflexionar sobre los desafíos que el Sistema Nacional de los Registros Públicos y el Catastro, deben afrontar para brindar a los ciudadanos seguridad jurídica e impulsar el desarrollo socio económico del Perú.

En los tres días del Congreso, participaron Ángel Valero Fernández-Reyes, registrador de la propiedad del Colegio de Registradores de España; Cristina Noemí Armella, rectora de la Universidad Notarial Argentina; Elena María Vivar Morales, profesora de Derecho Registral y Notarial de la Facultad de Derecho de la PUCP; Gloria Salvatierra Valdivia, vocal del Tribunal Registral; Moisés Arata Solís, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y Jorge Ortiz Pasco; especialista en Derecho Registral.

Asimismo, Sebastián E. Sabene, director del Instituto de Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina; Beatriz Fernández Gregoraci, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid; Mario Romero Valdivieso, notario público de Lima; Nélida Palacios León, Directora Técnica Registral de la Sunarp; Alfredo Santa Cruz Vera, notario público de Chiclayo; y Jorge Luis Gonzales Loli, notario público de Lima.

Además de las ponencias, se realizaron talleres y reportes de investigación.

El Secretario General de la Sunarp, Napoleón Fernández, clausuró el XV Congreso Nacional de Derecho Registral, evento que se desarrolló en el auditorio principal de Centrum-PUCP y contó con la asistencia de registradores públicos, profesionales especialistas del Derecho Registral, notarios, autoridades de entidades públicas y privadas, catedráticos, estudiantes universitarios y público en general.

