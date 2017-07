SUNAFIL y SUTRAN ejectaron operativo de fiscalización en terminales terrestres Lima Plaza Norte y Fiori

Con el fin de combatir la informalidad laboral en el transporte interprovincial y evitar que los conductores realicen extensas jornadas de manejo, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL realizaron un importante operativo de fiscalización en el Terminal Terrestre de Plaza Norte, Terminal Terrestre de Fiori y en diferentes puntos de la red vial nacional y regiones.

El operativo tuvo como fin verificar la jornada laboral de los conductores y demás tripulación de unidades de transporte de las rutas nacionales, su inscripción en el seguro social y pensiones, así como el cumplimiento de los beneficios laborales que les alcanza al establecer un vínculo con un empleador. En ese sentido, se constató si se respeta las jornadas de conducción permitidas: 5 horas en la mañana y 4 en la noche, según el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).

Como parte de dichas acciones se ha fiscalizado la salida de los vehículos con destino al norte y centro del país, los mismos que se les hizo seguimiento a lo largo de su recorrido y llegada. En las ciudades de Trujillo (La Libertad), Chimbote, Huaraz (Áncash) y Lima Metropolitana (Lima), el operativo se realizó en los puntos de convergencia y de paso obligatorio de las unidades terrestres como puestos aduaneros, terminales terrestres y en las propias carreteras.

Cabe indicar que exceder la jornada laboral es una infracción muy grave que se sanciona con multas de hasta S/ 395.000 (100 UIT), mientras que no registrar a los trabajadores en planilla constituye una falta muy grave.

La SUTRAN y la SUNAFIL llevan a cabo estas acciones conjuntas de fiscalización que están dirigidas a unidades de transporte interprovincial de empresas seleccionadas. La estrategia que se llevará a cabo en estos días festivos, es la de seguimiento, y alcanzará la fiscalización de unidades seleccionadas desde el punto de inicio del recorrido en Lima, puntos de abordaje y lugar de destino. El número total de inspectores por parte de la SUTRAN y la SUNAFIL destinados a dicho operativo son treinta y nueve en Lima y regiones.

Finalmente, se exhorta a los usuarios a elegir buses interprovinciales formales y no contratar minivanes u otros vehículos sin autorización del MTC, pues estos vehículos no ofrecen la seguridad necesaria a los pasajeros al no tener control de velocidad por GPS, no llevar el registro de sus pasajeros y no contar con el SOAT respectivo ni el aval de una empresa de transporte constituida.

