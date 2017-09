Sunafil encontró a menor de edad trabajando en cultivos de arroz en Tumbes

Hallazgo de adolescente se dio luego de recibir denuncia alertando el trabajo del menor de edad en el sector Puerto El Cura

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) a través de la Intendencia Regional de Tumbes encontró a un menor de edad laborando en los campos de cultivo de arroz del sector Puerto El Cura, situado en Tumbes.

Los inspectores llegaron hasta el lugar, luego de recibir una denuncia telefónica, donde se alertaba que un menor de edad ejercía trabajo adolescente.

Durante la intervención, el menor de 12 años y de iniciales JDHV estaba trasplantando almácigos de arroz, que es la semilla en crecimiento. Por este trabajo recibía S/.25 por jornada, según indicó.

En el operativo participaron inspectores de la Intendencia Regional de Tumbes, miembros de la Policía Nacional del Perú, así como la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Tumbes.

El menor fue trasladado hasta su domicilio por miembros de la DEMUNA con la finalidad de brindarle ayuda con programas, apoyo psicológico, alimentos no perecibles y orientación a sus padres de familia.

Cabe recordar que los menores de 14 años no deben laborar. Posterior a esa edad pueden hacerlo con permiso de sus padres, el cual debe ser tramitado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o en sus oficinas a nivel regional. En caso de ejercer labores agrícolas no industriales se debe tener mínimo 15 años de edad. Al no contar con estos requisitos, el adolescente encontrado estaba en condición de explotación laboral.

De acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se considera trabajo infantil a aquel que priva a los niños y niñas de su niñez, su potencial y su dignidad, que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico e interfiere con la posibilidad de que puedan ir a la escuela.

Las infracciones administrativas relacionadas con trabajo infantil son de carácter insubsanable y están sujetas a las sanciones máximas previstas en la normativa, que van desde las 50 UIT hasta las 200 UIT.

Cabe resaltar que la SUNAFIL a través de sus intendencias regionales viene realizando operativos de orientación y fiscalización, para prevenir la vulneración de los derechos fundamentales de los menores de edad.

