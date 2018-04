Sucamec facilita el internamiento de armas con licencia cancelada

La atención se dará durante cuatro sábados en 13 ciudades a nivel nacional.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), organismo adscrito al Ministerio del Interior (Mininter), atenderá en todos sus locales a nivel nacional para el internamientode armas de fuego con licencia cancelada los días 28 de abril; 5, 19 y 26 de mayo.

Esta medida, que forma parte de la campaña #RegularizaTuArma, busca beneficiar a las personas que por diversos motivos no pueden realizar el trámite en el horario de lunes a viernes.

El Superintendente Nacional de la Sucamec, Juan Dulanto Arias, aconsejó aprovechar esta oportunidad ya que el plazo para la entrega de armas vence el 19 de julio.

“El internamiento temporal permite al usuario realizar el trámite para una nueva licencia o para la venta del arma a otra persona con licencia vigente. En caso lo desee, también puede entregarla de manera definitiva”, señaló.

El trámite es gratuito y sin pago de multas. Así mismo, no es necesario que la persona que entregue el arma sea el titular de la misma. Una vez vencido el plazo, se emitirá una orden de decomiso para las armas no internadas. Durante ese proceso, el usuario o usuaria que no haya entregado su arma con licencia cancelada perderá la propiedad de esta.

Del mismo modo, podrá enfrentar responsabilidades del tipo penal o administrativo. La campaña #RegularizaTuArma busca que usuarios y usuarias tomen conciencia de los peligros y consecuencias de las armas cuyos datos no están actualizados.

La atención, será desde las 09:00 a las 15:00 horas, se realizará en las ciudades de Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Ica, Iquitos, Lima, Piura, Puno, Tacna y Trujillo; y se atenderá de manera exclusiva a los usuarios y usuarias cuyas licencias de armas fueron canceladas por vencimiento.

