Subcomisión realizará este sábado la audiencia de denuncia constitucional contra Martín Vizcarra

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el legislador Carlos Pérez Ochoa (AP), sesionará este sábado 20 a las 10:00 horas para llevar a cabo la audiencia de la Denuncia Constitucional 290, contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra Cornejo.

La decisión se tomó por 14 votos y fue una iniciativa del congresista delegado de la referida denuncia, Fernando Meléndez Celis (APP), quien planteó que se postergue por 24 horas la audiencia prevista para hoy.

Otra alternativa fue que esta sea reprogramada en un plazo de tres días hábiles, a iniciativa de Pérez Ochoa, pero solo obtuvo el respaldo de cuatro legisladores.

Cabe indicar que, al inicio de la sesión, el presidente de la subcomisión informó del oficio remitido por el denunciado, aproximadamente a las 04:00 horas de hoy, en el que solicita la reprogramación de la audiencia por tener en la fecha una diligencia en sede fiscal.

Ante ese escenario, Pérez Ochoa consultó si se acepta o no ese pedido. trece legisladores votaron en contra de la reprogramación, dos se pronunciaron a favor y hubo tres abstenciones

Entre los argumentos que se escucharon (entre ellos de los congresistas Carlos Almerí, Martha Chávez y Carlos Mesías) para no aceptar la solicitud de reprogramación estaría el interés del denunciado, a través de “maniobras y leguyeladas”, de dilatar el procedimiento de acusación constitucional.

“A título personal, debo manifestar que llama poderosamente la atención que el documento presentado esta madrugada se sustente en una notificación que se hubiera tomado conocimiento con anterioridad (…)”, indicó por su parte Pérez Ochoa.

Seguidamente dijo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales siempre ha garantizado el debido proceso en cada uno de los trámites de las denuncias constitucionales.

“Hemos tenido especial cuidado de que los denunciantes y denunciados tengan iguales oportunidades, de que puedan ejercer sus argumentos en ejercicio pleno de sus derechos”, afirmó.

Cabe indicar que la Denuncia Constitucional 290 fue presentada por la excongresista Yenni Vilcatoma de la Cruz contra Martín Vizcarra Cornejo, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, por supuesta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú

Según la denuncia, se le imputa a Vizcarra Cornejo “no haber renunciado a los cargos de miembro del directorio y gerente de operaciones de su empresa C y M Vizcarra SAC, ya que intervino como director y gerente de operaciones de su empresa privada e incurrió así en infracción constitucional al transgredir el artículo 126 de la Constitución al haber ejercido dichos cargos inclusive desde que fue gobernador regional de Moquegua, vicepresidente del Perú, embajador de Perú en Canadá, y los primeros meses que ejerció las funciones de presidente constitucional de la Republica”

Además, por “haber favorecido los intereses económicos de la empresa Obrainsa, los mismos que se han traducido en la adjudicación de una serie de obras (construcción de puentes), así como la construcción de kilómetros de carretera. Su empresa C y M Vizcarra formó parte del Consorcio Colca junto a la empresa Obrainsa, por lo que incurrió en infracción a la Constitución al transgredir el artículo 126”.

El documento agrega que la Constitución establece un conjunto de prohibiciones e impedimentos a los ministros de Estado como son los siguientes: no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros; no pueden ejercer actividad privada, y no pueden intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.