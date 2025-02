Subaru lanza al mercado peruano el primer vehículo híbrido NEW FORESTER E-BOXER

La New Forester e-Boxer establece un nuevo hito en nuestro país para la marca de las pléyades.

Cuenta con la nueva tecnología de motores e-BOXER, logrando un excelente desempeño, respuesta, eficiencia y aceleración.

Es una SUV MADE FOR PERU, amigable con el medio ambiente y nuestra gran diversidad de flora y fauna.

Subaru, marca automotriz reconocida por las 5 estrellas en seguridad y recientemente considerada como el mejor fabricante de autos por la prestigiosa revista Consumer Reports, lanza en nuestro país la New Forester e-Boxer, la primera SUV que posee la nueva tecnología de motores e-BOXER. De esta manera, Subaru combina una batería de alto voltaje y un motor eléctrico con elementos que ya son parte del ADN de la marca: El Motor BOXER, su transmisión Lineartronic CVT y el sistema de tracción Symmetrical All-Wheel Drive (SAWD), logrando un vehículo altamente eficiente, amigable con el medioambiente y de gran performance.

Tecnología E-BOXER

El e-BOXER hace uso de la potencia del motor a combustión, así como de la energía cinética del frenado para cargar la batería de alto voltaje con el fin de no requerir enchufes para cargar el motor eléctrico. Es lo que Subaru denomina Motor Assist, que es la combinación del motor a combustión y el motor eléctrico, permitiendo tres modos de conducción, según las condiciones del camino: 100% eléctrica (EV), asistida (eléctrico más motor a gasolina) y sólo con el motor de gasolina.

La All New Forester e-Boxer cuenta con una potencia de 150 hp gracias a su motor Boxer a combustión de 4 cilindros, 2.0 litros y 196 Nm acoplado a una transmisión CVT. A ello se suma el motor e-BOXER y la batería de iones de litio del propulsor eléctrico.

Performance

All New Forester e-Boxer no sacrifica performance, al contrario, lo mejora gracias a una aceleración lineal de respuesta rápida junto con un alto nivel de eficiencia energética brindando así un desempeño sin igual en carreteras y caminos irregulares. Además, cuenta con una capacidad mejorada en superficies difíciles gracias al sistema X-Mode, el cual brinda una asistencia en la conducción orientado a dar mayor control del vehículo y hacer más fáciles las maniobras sobre baches y obstáculos.

Confort, seguridad y equipamiento premium

La New Forester e-Boxer ofrece una mayor comodidad gracias a una amplia capacidad de maleta de hasta 520 litros, cuenta con asientos traseros abatibles 60/40. Al interior de la cabina se experimenta el gran espacio que brinda permitiendo una distancia óptima entre los hombros de los pasajeros y las cabeceras, considerando también el largo de piernas y espacio entre asientos.

Posee el sistema Eyesight de 4ta generación que permite un mayor ángulo de visión, estructura anti-contacto y nueva función de centrado de carril, así como control de dirección. También posee frenado previo a la colisión, advertencia de salida involuntaria del carril y alertas especiales para ayudarte a prevenir accidentes con peatones. Además, cuenta con tecnología de reconocimiento facial que permite añadir hasta 5 conductores y personalizar la posición del asiento y espejos para cada uno y subir o bajar la temperatura del aire acondicionado solo con gestos.

En el exterior, la New Forester e-Boxer presenta una renovada imagen donde resalta el nuevo diseño tanto del parachoques delantero y posterior, así como de la parrilla frontal y de los faros con tecnología LED, que brindan un aspecto más deportivo. Las marcadas líneas aerodinámicas del frente y los nuevos aros de 18 pulgadas junto a los rieles y el spoiler de techo terminan por completar un diseño aventurero y dinámico.

La New Forester e-Boxer te permite disfrutar de una experiencia única siendo más responsable con el medio ambiente. Subaru es mundialmente reconocido por su seguridad, tecnología, equipamiento completo, excelente servicio postventa y alto nivel de confort en sus unidades.