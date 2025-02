¿Su proceso de renovación tecnológica es rentable y eficiente?

Si la infraestructura tecnológica no es la más idónea para soportar el crecimiento del negocio, no responde correctamente a las necesidades de capacidad de procesamiento, no cubre las expectativas del cliente, no ofrece la seguridad correspondiente o no garantiza la alta disponibilidad, se requiere de manera urgente un proceso de renovación tecnológica, que permita ser competitivos y ofrecer las nuevas prestaciones que el cliente actualmente exige, según José Luis Quiroz, gerente de Soluciones Tecnológicas de VALTX.

Explicó que muchas veces la renovación tecnológica se asocia directamente a cambios de infraestructura, y se circunscribe a proyectos de refresh tecnológico o adoptar modalidades nuevas como subirse a la nube. ¿Esa renovación realmente basta para hacernos más eficientes o simplemente lo hacemos para ponernos a la moda?

¨Para lograr eficiencia y rentabilidad mediante renovación tecnológica, debemos conocer las necesidades de la empresa y ser conscientes del estadío técnico en el que se encuentra, así como las demandas que exige el mercado¨ dijo.

La renovación puede ser llevada a cabo de manera On Premise, buscar una solución en la nube o una solución híbrida. La renovación no solo afecta el eje de infraestructura, si no también debe considerar el software de aplicación, de procesos y sobre todo el factor humano en términos culturales.

Detalló que es necesario analizar si con la implementación de una nueva plataforma IT las soluciones de negocio y aplicativos seguirán manteniendo la misma performance, incluso ser mejores en la medida que están montados en una solución más potente.

Un caso práctico de la necesidad de considerar el eje de software de aplicaciones de negocio es que pueda surgir el riesgo que algunos dejen de funcionar porque la programación de la aplicación no es compatible con algunas nuevas versiones de software operativo o de la nueva infraestructura propuesta.

¨Cuando se produce la escalabilidad, es decir la implementación de una solución tecnológica nueva y las aplicaciones siguen funcionando, puede perderse la posibilidad de ser más eficientes. Al identificar esa brecha para mejorar las aplicaciones y adaptarlas a las nuevas bondades que me ofrece la nueva tecnología, es cuando realmente maximizo y logró eficiencia ̈ refirió.

Debemos considerar el eje de la seguridad de información, ya que muchas de las aplicaciones vigentes no han sido diseñadas bajo el concepto de cyber seguridad, y cuando las trasladamos a una solución de la nube pueden quedar expuestos a vulnerabilidades que van más allá de las soluciones de seguridad física que pueda ofrecer la plataforma.

Finalmente, requerimos implantar los indicadores correspondientes, que nos garanticen y midan las mejoras de la calidad del servicio, que finalmente resulta la razón más importante para el negocio, y por tanto la capacidad de fidelizar al usuario final es más segura.