Stan Againt Evil, la aclamada comedia de terror

Estrena su segunda temporada de manera exclusiva en AMC el 27 de noviembre a las 9:00 p.m.

Jeffrey Combs (“Gotham”) y Steven Ogg (“The Walking Dead”) acompañaran en una nueva temporada al creador, escritor y productor ejecutivo Dana Gould (“Los Simpsons”) y a los protagonistas John C. McGinley (“Scrubs”) y Janet Varney (“You’re The Worst”).

AMC anunció que estrenará exclusivamente la segunda temporada de “Stan Against Evil” el martes 27 de noviembre a las 9:00 p.m. Creada por Dana Gould (“The Simpsons”, “Parks and Recreation”) y protagonizada por John C. McGinley (“Scrubs”) y Janet Varney (“You’re The Worst”). La serie sigue a Stan Miller (John C McGinley), el siempre inconforme ex-alugacil de un aburrido pueblo de New Hampshire quien a regañadientes se une a su reemplazo más joven, Evie Barret (Janet Varney), para luchar contra fuerzas sobrenaturales que invaden la tranquilidad de su hogar.

La segunda temporada nos lleva de regreso al Willard’s Mill, donde Stan debe levantarse a regañadientes de su sofá para resolver el misterio del viaje en el tiempo de Evie. El improbable equipo continúa luchando contra el desencadenamiento de demonios malvados que intentan apoderarse de su pintoresca ciudad.

Las estrellas invitadas de esta temporada incluyen a Denise Boutte (Meet The Browns) como Lara Bouchard, una lugareña que sabe más sobre las criaturas demoníacas de la ciudad de lo que ella dice; Jeffrey Combs (“Gotham”, House on Haunted Hill) como el Hombre endiablado, un recién llegado que no ama nada más que una buena apuesta; David Koechner (Anchorman, “The Goldbergs”) como Kenny, el ex marido incorregible de Evie; Patty McCormack (“Heart of Dixie”) como Priscilla, la dueña de una tienda de antigüedades; y Steven Ogg (“The Walking Dead”, “Westworld”) como un vaquero del pasado que se interesa especialmente por Evie. Deborah Baker Jr. (“The Great Indoors”) y Nate Mooney (“It’s Always Sunny en Filadelfia”) también regresan para coprotagonizar esta temporada como Denise Miller, la hija ausente e imparcial de Stan y el Diputado Leon Drinkwater, la mano derecha de Evie.

La segunda temporada ha sido muy bien recibida por la crítica. Den of Geek, concluyó que esta replete de “momentos únicos y sorpresivos”. La actuación estelar de McGinley ha atraido varios elogios, entre ellos de parte de Entretainment Weekly, que afirmó “John C. McGinley es un efecto especial caminante” y io9.com toma placer en “ver como McGinley reacciona no solo a las criaturas sobrenaturales, sino al mundo que lo rodea”

“Stan Against Evil” fue creada y escrita por Dana Gould (“The Simpsons”, “Parks and Recreation”), quien junto a Tom Lassally (“Silicon Valley”) es productora ejecutiva de la serie. Radical Media (What Happened, Miss Simone?, “MARS”) produce la serie con Frank Scherma y Justin Wilkes como productores ejecutivos. Adicionalmente a su rol como Stan, John C. McGinley sirve como productor de la serie.

