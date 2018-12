SSANGYONG brinda siete consejos para viajar en auto por año nuevo

Miles de peruanos realizan viajes por fin de año a distintos puntos del país utilizando su auto como medio de transporte, es por ello que SsangYong desea brindar a los viajeros siete recomendaciones para viajar en auto de manera segura durante el feriado largo.

1.- Revisa las llantas: Las llantas son una parte esencial del auto por lo que debes asegurarte de que se encuentren en perfectas condiciones, revisa la cocada de la llanta, de tal manera que si colocas una moneda en ella pueda ingresar hasta la mitad. Evita la resequedad de las llantas utilizando shampoo no agresivo para el lavado de las mismas y revisa que la llanta de repuesto se encuentre en perfectas condiciones.

2.- Controla el nivel de combustible: Asegúrate de contar con el nivel suficiente de combustible para iniciar el viaje. Para viajes largos es recomendable llevar una galonera vacía de emergencia dentro del auto, esto te ayudará a que en caso te quedes varado sin gasolina por un embotellamiento u otras condiciones, puedas acercarte a la gasolinera más cercana y llenar tu galonera. En caso de utilizar GLP o GNV es recomendable no exceder el 80% de la capacidad del tanque ya que puede producir una explosión del cilindro de gas.

3.- Utiliza cinturón de seguridad: Utilizar el cinturón de seguridad no solo te ayudará a ti en caso de accidentes si no que evitarás dañar a los demás pasajeros que sí llevan cinturón. Por ejemplo en el caso de un accidente por colisión si un pasajero de la parte posterior no utiliza cinturón de seguridad, es probable que durante el movimiento, el pasajero sin cinturón se mueva de su asiento golpeando de manera brusca a los pasajeros de la parte delantera. Por otro lado, recuerda que los niños no pueden ir en el asiento del copiloto, deben ubicarse en el asiento posterior con cinturón de seguridad o utilizar una silla especial de auto o portabebés ubicada en sentido contrario a la dirección del auto.

4.- Respeta las reglas de tránsito: No olvides mantener las luces encendidas si manejas en carretera, no exceder los límites de velocidad y no sobrepasar a los vehículos en tramos prohibidos. Respetar las reglas de tránsito como mantener una distancia adecuada entre un auto y otro puede marcar la diferencia en salvar tu vida y la de los demás.

5.- Lleva implementos de seguridad: Lleva en tu vehículo implementos de seguridad como triángulo de emergencia, extintor pqs tipo abc y un botiquín de emergencia que contenga esparadrapo, agua oxigenada, alcohol, vendas y pastillas básicas. Asegúrate de llevar también elementos como gata, seguro de llantas, llave cruz, desarmador, tijeras, linterna, entre otros.

6.- Porta siempre tus documentos: Es importante contar con la documentación obligatoria para circular como revisión técnica o certificado de GLP o GNV en caso de contar con ese tipo de combustible, no olvides además llevar tus documentos básicos como tarjeta de propiedad, licencia de conducir, SOAT y DNI.

7.- Durante el Dakar: Como sabemos además de los viajes por año nuevo se encuentra próxima la fecha del inicio del Dakar por lo que si tu viaje se prolonga, por seguridad te recomendamos no transitar por las rutas establecidas para el paso de los competidores del evento.

