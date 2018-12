Solo el 10% de bodegas está en el CIIU correcto

Asociación de Bodegueros del Perú realizará, en alianza con la SUNAT, una campaña informativa para fomentar que los conductores de bodegas estén en el CIIU correcto.

De las más de 410 mil bodegas en el país, solo el 10% está en el CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) correcto, es decir, 40 mil, afirmó Cecilia Cebreros, Gerente de Comunicaciones e Imagen de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), durante el Encuentro Internacional de Negocios Bodegueros 2018, organizado por la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP).

“La idea es que se registren en el CIIU que deberían estar, que es el 4711, a fin de proveerlos de los servicios correctamente”, manifestó la funcionaria.

Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), señaló que realizarán, en alianza con la SUNAT, una campaña informativa para fomentar que los conductores de bodegas estén en el CIIU correcto.

Durante el Encuentro Internacional de Negocios Bodegueros 2018, María Espinoza Jara Risco, Directora General de Políticas y Análisis Regulatorio del Produce, señaló que el Ministerio de la Producción prepublicará en los siguientes días una norma que facilitará los permisos y autorizaciones para abrir bodegas.

“Tenemos una norma que debe salir en los siguientes días en pre publicación que tiene que ver con los permisos. Por ejemplo cuando uno solicita una autorización para abrir una bodega y desarrollar algún giro en particular, hay otros giros de negocios relacionados, por los que no se debe pagar. […] O por ejemplo, si expenden bienes, podrían también alquilar algún espacio y no por eso tendrían que tener autorización”, expresó.

Terminal punto de venta o POS

A su turno, Víctor Tejerrina, Gerente Comercial de Vende Más de VISA, manifestó que, de las más de 400 mil bodegas que existen en el país, aproximadamente unas 8,000 bodegas contarían con un terminal punto de venta o POS. “Estamos sumamente atrasados en ese sentido”, advirtió.

También advirtió sobre la fuerte competencia de las cadenas de minimarkets. “La cadena Oxxo ya abrió una tienda en el Perú y tiene fuertes planes de expansión, así como Tambo. La única diferencia de las bodegas de barrio frente a los grandes minimarkets, es que se puede realizar el pago con una tarjeta de débito o crédito. Lo único que les falta a las bodegas para cerrar el círculo y lograr competir, es que se tecnifiquen”, señaló.

Durante la inauguración del evento, la congresista Ana María Choquehuanca, autora de la Ley General de Bodegueros, confirmó que el Presidente de la República, Martín Vizcarra, estaría promulgando la norma, en los próximos días. “Con la ley del bodeguero, el Perú se encontrará a la vanguardia en material legal del comercio minorista”, manifestó.

Por otro lado, Julio Pardavé, Presidente de PYMEPERÚ, reconoció que el Manual de Buenas Practicas Bodegueras, y la Ley del Bodeguero son dos logros importantes del 2018, que elevarán la competitividad del comercio minorista. “Tenemos 76% de informalidad en el país, con esta ley que tiene una importancia económica para el país, podemos reducir este porcentaje”, precisó.

Por su parte, Andrés Choy, presidente de la ABP señaló la importancia de que el conductor de bodegas se reconozca como un empresario. “Cada bodega es un negocio, por tanto, cada representante de una bodega es un empresario, y es momento de sentirnos como tal, de asumir ese rol, capacitándonos y profesionalizándonos”, dijo.

El Encuentro Internacional de Bodegueros 2018 se realizó en Lima, y contó con la presencia de líderes del comercio minorista de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Paraguay. Durante el evento se analizó la problemáticas de las bodegas de barrio, y la agenda pendiente a nivel nacional y de Latinoamérica.

Este evento se inició con un análisis sobre los retos que enfrentan las bodegas en el interior del país (situación en Arequipa, Cuzco, Trujillo y Piura). En esta mesa redonda se conversó acerca de cuatro grandes desafíos: La tecnificación de las bodegas; la identificación estratégica de los clientes y aliados a través de Estudios de Mercado; conocer y responder a un consumidor que evoluciona constantemente; y asociarse estratégicamente para formar grupos de compra.

