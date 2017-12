Solo 50% de empresas peruanas están protegidas contra principales ataques cibernéticos

Según Bitdefender, marca global líder en seguridad informática, está previsto que los costos del cibercrimen aumenten globalmente al 2019, a 2 trillones de dólares.

El Wannacry representó pérdidas globales por US$ 8 billones y lo que se espera es que las principales empresas peruanas apuesten más por tecnologías preventivas y de ejecución para evitar este tipo de infecciones más peligrosas, que son los que generan grandes pérdidas a nivel económico y reputacional.

No estar prevenido de uno de los ataques cibernéticos más peligrosos como los que surgen a partir del exploit, cuando los hackers aprovechan una vulnerabilidad del sistema operativo, le trajo serias consecuencias a un banco de Colombia hace poco: 200 servidores se colgaron y una red de 1,000 cajeros dejó de funcionar.

Una situación así, según Jesús Rodríguez, Director Comercial de Bitdefender para Latam, lo que hace es demostrar lo importante que es para las áreas de TI tener una reacción activa y no reactiva ante este tipo de ataques más peligrosos, que aunque representan el 1% del total, pueden traer pérdidas económicas muy altas, como la del Wannacry, que significó pérdidas globales de US$ 8 billones. “Los principales ejecutivos de una empresa deben tomar conciencia de cuál es la mejor forma de prevenir este tipo de ataques más peligrosos haciendo que la inversión en seguridad forme parte del interés de toda la compañía y no solo del área de TI”, refiere Jesús Rodríguez, sobre la importancia que debiera tener la seguridad informática.

Más aún cuando está corroborado que, anualmente, se pierden billones de dólares en este tipo de ataques. Según un último reporte de Bitdefender, el costo de los ciberataques a nivel global va a crecer de 5 billlones a 2 trillones de dólares del 2017 al 2019, respectivamente. Y, según lo registrado por este mismo reporte, las industrias más afectadas en el 2016 fueron: Finanzas (US$16.53 millones), Utilidades & Energía (US$14.80millones), Tecnología (US$11.04millones), Servicios (US$8.99millones), Industrial (US$8.05millones), Sector Público (US$6.77millones), entre otros.

Oferta local y competitiva

Aunque todavía solo el 50% de las empresas peruanas invierte en tecnologías más sofisticadas para protegerse de este 1% de ataques, el hecho que ya un 90% de las compañías transnacionales lo haga, representa un fuerte impulso para poder replicar estas prácticas a nivel local.

Parte de la estrategia que tiene Bitdefender para ofrecer a sus clientes la protección más completa y efectiva, es anticiparse y evolucionar en nuevas tecnologías como la de Machine Learning, que ya la marca la tiene disponible desde el 2015. “La compañía invierte la mitad de sus ingresos en Investigación y Desarrollo y esa constante es la que favorece que podamos estar adelantados en el mercado”, sostiene Rodríguez.

A nivel de estas últimas tecnologías existentes en el mercado, Rodriguez destacó que son de dos tipos las principales: las de preejecución y las de ejecución. Las de preejecución, son de inteligencia artificial, y analizan pautas de comportamiento para detectar a tiempo anomalías y prevenir ataques. Por otro lado, las de ejecución con Sand boxing sirven para analizar posibles ataques en un ambiente virtual y de nube, aislando el archivo para poder evaluar bien qué pasó y evaluar lo que hay que hacer.

