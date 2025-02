Sofía Mulanovich presenta colección exclusiva junto a Corona

Inspirados en la playa, el mar y el surf; cerveza Corona, en colaboración con Sofía Mulánovich, presentan una colección exclusiva de artículos relacionados al surf – elaborados con material PET reciclado – reafirmando su compromiso con la preservación y cuidado de los paraísos naturales del Perú.

La colección Corona by Sofía Mulánovich, consta de 2 ítems: poncho cambiador y funda de tabla, cuyos modelos representan las palmeras y las olas del mar. Esta línea exclusiva está elaborada con elementos PET (material reciclado de los océanos) y estará disponible en la plataforma BackusYa.pe.

“Desde hace algún tiempo Corona viene trabajando de la mano con Sofía Mulánovich, ícono del surf peruano y primera peruana clasificada al Championship Tour de la World Surf League – WSL, quedando en primer lugar y convirtiéndose así en campeona mundial. La preservación y cuidado de nuestros paraísos naturales siempre ha sido prioridad para la marca, al igual que lo es para Sofía, es por esto que decidimos crear juntos una colección de artículos para los amantes del surf que nos ayude a seguir promoviendo el reciclaje y el cuidado de los océanos”, comenta Diego Devoto, director de Premium Brands en Backus Ab-Inbev.

Con esta nueva iniciativa de Corona – como parte de su campaña Corona Natural – la marca tiene la expectativa de que el mercado de prendas hecha de material reciclado crezca, evidenciando que la calidad es la misma o hasta mejor, promoviendo así la compra de manera consciente.

“Fue algo super chévere y me siento muy agradecida con Corona por haber pensado en mi para esta colección. Todos los años miles de toneladas de plástico son arrojados al mar creando un daño irreparable al ecosistema marino y me parece increíble que una marca como Corona tenga una iniciativa a nivel mundial para crear conciencia sobre el cuidado y protección del medio ambiente. La verdad estoy super emocionada, hemos trabajado con Corona varios meses viendo los diseños y materiales para sacar unos productos que no solo están lindos, sino que son super útiles. Y lo más chévere es que están hechos con materiales naturales y reciclados. ¡Esperamos que le guste a la gente!”, finaliza Sofía Mulánovich.