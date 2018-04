SNP- Anchoveta: Medición de Imarpe trae abajo cuestionamientos sobre depredación

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) resaltó hoy que la medición realizada por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) al recurso anchoveta de cara a la Primera Temporada de Pesca en la zona norte centro arrojó una biomasa de 10.9 millones de toneladas, cifra 35% superior al promedio de los últimos 25 años.

“Estos datos traen abajo todos los cuestionamientos y vaticinios de los que hemos llamado ‘nostradamus de la pesca’ en torno a la depredación de la anchoveta. Las cifras corroboran la buena gestión pesquera realizada por Imarpe, Produce y la industria”, subrayó la presidenta de la SNP, Elena Conterno.

Detalló que, en la última temporada, hubo acusaciones de pesca elevada de juveniles, de pesca en periodo reproductivo, y en general de depredación, inclusive tratando de desacreditar a los profesionales de Imarpe, cuyo trabajo es reconocido a nivel mundial.

“La biomasa de cerca de 11 millones confirma que todas las decisiones que toman las autoridades y que son respetadas por la industria anteponen la sostenibilidad del recurso. Todas las acusaciones fueron falsas, como se señaló en su momento”, anotó.

Impacto económico

De acuerdo con Conterno, la Primera Temporada de Pesca de anchoveta 2018 en la zona norte centro del país contribuirá a la dinamizar la economía del país, al generar empleo formal, aporte al Producto Bruto Interno y exportaciones.

“La actividad pesquera tiene un alto impacto en dinamizar la economía de las ciudades costeras, vía compra de bienes y servicios por parte de las empresas, así como en los ingresos de los pescadores, trabajadores y sus familias”, detalló.

La líder gremial estimó que la cuota de pesca para la actual temporada ascendente a 3.3 millones de toneladas, es mayor a las capturas registradas en todo el 2017 en las zonas Centro-Norte y Sur.

“Recordemos que, de los últimos ocho años, en seis la industria ha estado por debajo de su punto de equilibrio, que es de 4 millones de TM anuales. Con la cuota asignada en esta temporada se marca un punto de inflexión hacia la recuperación de la industria”, manifestó.

No al obstruccionismo

De otro lado, Conterno cuestionó la posición obstruccionista del congresista no agrupado, Roberto Vieira, quien desde hace dos años se encuentra en una campaña contra el sector pesquero industrial sin mayor fundamento científico ni técnico.

“Recientemente hemos visto a este congresista saludar la decisión del ministro Daniel Córdova de cambiar de viceministro de Pesca, pero cuando la persona que designan para el cargo no es de su agrado o no responde a sus intereses, entonces empieza con su campaña de demolición. En el sector necesitamos personas con opiniones constructivas que sumen y no resten al país. Ya basta de odios y obstruccionismo”, exhortó.

