SNI: La pesca para consumo humano al borde del naufragio

El Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) se dirigió al Presidente de la República, Martín Vizcarra para expresarle su desconcierto por el divorcio entre el mensaje del Primer Mandatario sobre potenciar todas nuestras capacidades productivas y apostar por una mayor diversificación contraria a la actuación de diversas entidades del Estado como el Ministerio de la Producción (PRODUCE), SANIPES y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), entre otras.

Carlos Milanovitch, Presidente del citado comité recalcó que ha escuchado al Presidente Vizcarra señalar que un Perú competitivo requiere de un Estado eficiente, para construir un país con mayor crecimiento económico, competitivo, productivo y sostenible.

“En realidad, lo que enfrentan los trabajadores y las empresas es un Estado voraz, acosador, perseguidor, desidioso y de una ineficiencia constante”, denunció el dirigente empresarial.

Milanovitch explicó que en los últimos meses se vive una arremetida sin precedentes de diversos organismos del Estado que pareciera destinada a desaparecer a la actividad pesquera para consumo humano.

“Se hostiliza a los pescadores artesanales formales; Sanipes se ha convertido en una pared que impide la eficiencia de las empresas y nos resta competitividad, además de su decepcionante accionar ante las agencias sanitarias de otros países”, enfatizó.

Operativos sin protocolo

El titular del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI denunció que “se vienen realizando misteriosos operativos”, sin protocolo de ningún tipo en el que PRODUCE hace ingresar a las plantas legales a policías y fiscales que no tienen autorización alguna para irrumpir en dichos establecimientos.

“Por supuesto que no encontrarán nada ilícito en las empresas legales, pero constituye un acoso que no merecemos. El mensaje que parece que quisieran dar es: Cierren sus operaciones, el Estado no los quiere”, dijo consternado.

Adicionalmente, Milanovitch explicó que la SUNAT muestra desconocimiento absoluto de las particularidades del sector pesquero y está desconociendo la compra de materia prima con lo que puede paralizar la actividad de las empresas formales.

Cerrar las plantas

De otra parte, el empresario pesquero comentó que la Dirección de Seguimiento, Fiscalización y Sanciones se ha convertido en una “Gestapo” que en lugar de promover y orientar, busca cómo asfixiar y desalentar a quienes apuestan legalmente por la diversificación productiva de nuestro país.

“Pareciera que la consigna es que cerremos las plantas y que se pierdan miles de empleos entre pescadores y obreros que hoy tienen un sustento para sus familias”, afirmó.

El directivo gremial se dirigió al Presidente diciéndole “Creemos señor Presidente que su mensaje es desvirtuado diariamente por estas entidades. Le pedimos encarecidamente que tome acciones muy drásticas hoy, antes que sea demasiado tarde y se genere desocupación, así como pobreza en los puertos del litoral. Sus funcionarios se han olvidado de poner al Perú Primero”, añadió.

Podrían duplicar las exportaciones

Finalmente, Milanovitch indicó que las empresas pesqueras para consumo humano han realizado exportaciones por 1,400 millones de dólares en el 2018 y que podrían duplicarlas si no fueran frenadas por la burocracia estatal.

Al concluir el presente año, las ventas al exterior podrían alcanzar 1,600 millones de dólares, a pesar de los trámites burocráticos, estimó el dirigente empresarial.

