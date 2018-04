Sline: Hidratación saludable con gran sabor

Industrias San Miguel presenta la nueva versión Sline Mini de 220ml, como opción ideal para las loncheras saludables

El agua es la bebida por excelencia recomendada para hidratarse de manera saludable y conservar un peso óptimo. Sin embargo, ¿qué sucede con aquellas personas que la encuentran sin sabor y por ello se les hace pesado consumirla? O en especial en el caso de los niños que están acostumbrados a sabores dulces y atractivos para el paladar.

Respondiendo a esta necesidad, Industrias San Miguel ofrece al mercado peruano una opción de bebida que reúne los beneficios de la hidratación y el disfrute de sabor. Se trata de Sline, agua saborizada ligeramente gasificada, cero azúcar que presenta dos refrescantes sabores: limón y piña. Y como beneficio adicional cuenta con el aporte de micronutrientes como son la vitamina C y el calcio.

“La teoría dice que debemos tomar agua porque el organismo la necesita para que funcione bien, sobre todo cuando estás bajando de peso. Sin embargo en la práctica es difícil porque pocas personas están acostumbradas a consumirla por el sabor, ya que no lo tiene. Con Sline encontré la solución porque no solamente tiene un buen sabor sino que además no tiene calorías, es decir el paquete completo. Ahora tomar agua es otra historia”, comenta al respecto Yácomo Casas, renombrado nutricionista y embajador de la marca.

En base a ello, Sline busca consolidarse como una bebida ideal para acompañar la alimentación de grandes y chicos.

“Consideramos que Sline tiene un gran potencial en el mercado peruano ya que presenta una propuesta de valor enfocada en beneficios saludables pero con apetitosos sabores. Además por su variedad de formatos es perfecta para llevar y acompañar las comidas”, comentó Katherine Vallejos, Jefe de Marketing de ISM Perú.

Actualmente, Sline se comercializa en el interior del país en los formatos de 500 ml (piña y limón) y 220 ml (piña). Tamaños ideales para llevar en la cartera, mochila e incluso para la lonchera de los niños. Próximamente ingresará al mercado limeño y se le podrá encontrar en bodegas y supermercados locales.

Facebook: Sline Agua Saborizada

Me gusta: Me gusta Cargando...