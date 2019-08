SinLimites: Conoce la historia de 4 para atletas peruanos

#SinLimites. Se trata de Niel, Yeny, Miguel y Lourdes, cuatro para atletas que no dejaron que la discapacidad sea un obstáculo para iniciar su carrera deportiva. Una carrera tan exitosa que hoy los ha llevado a representar al Perú en el evento para deportivo más importante del año.

“Cuando te desafías a ti mismo con coraje, determinación e inspiración, encuentras nuevos caminos. Queremos que todos los peruanos nos ayuden a celebrar los logros de nuestros para atletas #SinLimites. Por ello, en Chevrolet estamos buscando a nuestro embajador #SinLimites entre los para atletas que consigan medalla y lo premiaremos con una camioneta Chevrolet Traverse adaptada a sus necesidades”, anunció Cecilia Riva, gerente de marketing de Chevrolet, quien invitó a estar atentos a las redes sociales de la marca para conocer más las historias de los para atletas y novedades sobre esta próxima premiación.

Niel García: Para Powerlifting

Niel es un piurano #SinLimites que practica la disciplina de Para Powerlifting desde niño. Confiesa que dejar a su esposa y su pequeño hijo de dos años ha sido lo más difícil, pero sabe que el sacrificio valdrá la pena porque su meta es ganar una medalla de oro.

“Antes prácticamente me botaban de los gimnasios y me decían que no podía participar por mi discapacidad, pero no me rendí. El deporte es mi pasión y eso me impulsó a seguir”, indicó.

María de Lourdes Castillo Alcántara: Tenis en Silla de Ruedas

Su deseo por vivir #SinLimites intensamente la llevó a enfocarse en el tenis de campo animada por su sueño de convertirse en una gran tenista como la peruana Laura Arraya.

“Mi mayor desafío fue superar la discriminación, por eso uno de mis objetivos es lograr la inclusión de los para deportistas. Representar a mi país y que mis compatriotas me vean jugar es un sueño hecho realidad”, asegura.

Miguel Siesquén: Para Powerlifting

Miguel es parte de la delegación peruana de Para Powerlifting que nos representará en el evento deportivo más importante del año. La naturaleza competitiva de esta disciplina lo llevó a practicarla superando la negativa de muchos recintos deportivos que le negaron el ingreso.

“Mi #SinLímites es dar mi mayor esfuerzo, poner todo de mi parte, jugarme todas las cartas y cruzar todos los obstáculos para llegar a lo más alto de la cima. Mi mayor desafío es demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo y por eso dejaré todo en la cancha.”, manifiesta.

Yeni Vargas Cruz: Para-Atletismo

Dejó Apurímac a sus 21 años para vivir en Arequipa y allí inició su carrera deportiva. Fue finalista es las Para Olimpiadas Río 2016, y para ella, esa fue la prueba de que elegir el atletismo fue la decisión correcta. #SinLimites

Su objetivo es ganar una medalla “cueste lo que cueste”, como ella misma dice, para darle una alegría a los más de 30 millones de peruanos. Otras de sus metas es construir un asilo para ancianos y un hogar para perritos abandonados.

“Cada uno de estos para atletas tiene una historia que contar, y un obstáculo que superó, y queremos que además sea el público quien nos ayude a encontrar a nuestro embajador #SinLimites sorteando entre los que voten en las redes una camioneta Chevrolet Tracker” finalizó Riva.

