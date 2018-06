Simposio internacional del oro y la plata organizado por la SNMPE: Expositores enfatizaron necesidad de formación especializada e innovación

Lima, 31 de mayo 2018 (peruinforma.com) .- Durante tres días, representantes de empresas mineras, crediticias, geólogos y autoridades públicas procedentes de América, Asia y Europa, abordaron doce temas con el énfasis constante de la formación especializada y la innovación para mejorar el sector minero en un solo espacio, el Simposio internacional del oro y la plata organizado por la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo.

Por citar el ejemplo de la mesa redonda: Principales descubrimientos geológicos de oro y plata del Perú y el mundo, Raúl Guerra, vicepresidente de Exploración – Barrick Sudamérica (Chile), señaló la necesidad de contar con geólogos preparados que transiten de un descubrimiento geológico a uno minero. ”Hemos dejado de formar geólogos estratégicos que identifiquen tempranamente los riesgos en el proceso de transformar un descubrimiento geológico en uno económico”, acotó.

En el panorama general, comentó la necesidad de repensar el modelo tradicional de exploración. En el caso de la empresa Barrick Sudamérica (Chile) que representa, tiene su propio sistema desarrollado por ellos mismos.

A su turno, Rubén Padilla, jefe de geólogos – Osisko Mining Corp. (Canadá), destacó la importancia del factor humano que elige y maneja las tecnologías más convenientes.

Eugenio Ferrari, ceo y director – NSR Resources Inc. (Canadá), quien estuvo como moderador en esa mesa, subrayó que hace falta un modelo predictivo que se adapte a las necesidades en cuanto a la zona específica de exploración minera. Culmina con la máxima ”Si no exploramos, no descubrimos”.

Innovación y Sostenibilidad

Este tema mereció una sesión plenaria a cargo de Carlos Heeren, director ejecutivo de la Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú – UTEC (Perú), con la participación del catedrático sueco Bernhard Dold, de la Universidad Tecnológica de Lulea y Rohel Sánchez Sánchez, rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (Perú) compartiendo con jóvenes emprendedores y estudiantes.

La formación especializada y la innovación son temas transversales a los otros desarrollados como la competitividad minera, igualmente presente en los desafíos y retos prioritarios.

Presidente Vizcarra clausura evento

En esta edición número13 del Simposio internacional del oro y la plata, clausuró el evento el presidente del Perú, Martín Vizcarra.

Adelantó que el 1 de junio una empresa china anunciará el aumento de su inversión en un proyecto. Se trataría de la ampliación de Toromocho, de Chinalco.

“Queremos comenzar a sacar los proyectos mineros, uno a uno, pero de de manera sostenida y permanente. Con el ministro de Economía hemos hablado de la importancia para los presupuestos que salgan estos proyectos”, afirmó el presidente Vizcarra.

Este simposio nuevamente reunió a los profesionales involucrados en el mundo minero se reunieron en mesas redondas y plenarias, sino, también en los más de 40 stands de empresas como Chevron, Pacasmayo, Primax, Mobil, Minera Gold Fields y entre las instituciones públicas participaron el Insituto Geológico Minero y Metalúrgico y el Ministerio de Energía y Minas del Perú. Estuvieron presentes organizaciones de profesionales como la Sociedad Geológica del Perú y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

Las sobresalientes piezas artísticas del Patronato Plata del Perú adornaron el recinto de conferencias. Como los detalles perfectos del carruaje en ”Sueños de plata”.

