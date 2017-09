Simon Cowell regresa a Canal Sony con “El factor X”

Estreno: décima cuarta temporada

Miércoles 13 de septiembre 10:00 p.m.

La búsqueda de la próxima estrella internacional ya está por empezar. El destacado productor musical Simon Cowell nuevamente será jurado en “El Factor X”, donde sus opiniones no se harán esperar ante los concursantes que buscan alcanzar el sueño de la fama. El reality show, estrena su décima cuarta temporada este miércoles 13 de septiembre a las 10:00 pm a través de la señal de Canal Sony.

Este año se ve la mejor lista de jueces de todos los tiempos para “El Factor X” versión Reino Unido. Además de Cowell, la realeza del rock Sharon Osbourne, la sensación pop Nicole Scherzinger y el maestro de cartel Louis Walsh, también se unirán como jurados. Mientras que Dermot O’Leary regresará como anfitrión del show.

El popular formato que ya cuenta con 51 versiones locales alrededor del mundo abre sus puertas a talentos musicales en solitario o de grupo y en cuatro categorías distintas, cada una asignada a uno de los jueces, quienes son reconocidos expertos de la industria de la música. Durante las rondas en vivo, los concursantes darán todo de sí para demostrar que tienen el Factor X, y ganar un contrato en la industria musical, que les ayudará a cambiar su vida para siempre.

Simon Cowell es el creador y productor de “El Factor X”. Es famoso por ser jurado de varias competencias musicales y sus opiniones no siempre son las más diplomáticas. Demasiado franco y mordaz para algunos; y el más atinado para la mayoría. Este programa ha lanzado algunos de los artistas internacionales más exitosos como One Direction, Leona Lewis, Little Mix, Olly Murs, y Cher Lloyd, entre otros.

