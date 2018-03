Más de 102 mil empresas están obligadas a emitir comprobantes de pago digitales durante este año, de acuerdo al plan de masificación de la SUNAT. La implementación de la facturación electrónica en el Perú representa un cambio importante en las organizaciones porque permite que sus sistemas contables sean más eficientes.

Efact precisó siete datos a considerar sobre la facturación electrónica, entre ellos lo que se deben tener en cuenta para no caer en las sanciones:

1.Agiliza trámites: la facturación electrónica elimina gestiones manuales. Este sistema viene de la mano con la inmediatez y eficiencia, pues se produce una mejora considerable en los tiempos de entrega. Un comprobante físico debe ser impreso y remitido con un mensajero, mientras que el digital es enviado como un e-mail.

Acceso a productos financieros: permite el acercamiento a herramientas de financiamiento como el factoring, usando la factura negociable, que brinda liquidez y capital de trabajo.

Economiza: con la implementación de la facturación electrónica se reducen los costos de los procesos como impresión, traslado y almacenamiento. Solo en la emisión, el ahorro por comprobante es alrededor de S/ 8.40.

Cuida el medio ambiente: las organizaciones se vuelven sostenibles con el intercambio de documentos electrónicos porque eliminan el uso del papel. Por ejemplo, una empresa que deje de producir alrededor de 12,000 facturas al año evitará la tala de 57.6 árboles, la emisión de 14.4 toneladas de CO2 y el uso de 180 mil litros de agua.

Empresas obligadas: la SUNAT ha puesto a disposición de los contribuyentes una herramienta para verificar la lista completa de empresas obligadas a ser emisores electrónicos. Si aún no realiza la migración al sistema electrónico debe contactar con un proveedor autorizado. Se recomienda que ingresen al sistema de manera voluntaria y anticipada.

Proveedor autorizado: se debe ofrecer una solución capaz de llegar y atender tanto a emisor como adquiriente. Además, que ofrezca productos a la medida de cada empresa y de las necesidades que tengan; que no obligue a gastar en equipos adicionales, y que dé soporte para que la implementación de la facturación sea segura y sencilla.

Evitar los comprobantes de pago impresos: si una empresa designada como emisor electrónico produce un comprobante de pago físico en lugar de uno digital, el documento no tendrá validez, salvo que el incumplimiento se origine en un evento no imputable al contribuyente. Por esta razón, el adquiriente no podrá hacer uso del recibo como sustento fiscal.

