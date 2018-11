Siete consejos para evitar el tráfico

· Mantener despejada una intersección permite que en 7 cuadras a la redonda se ahorre hasta 30 minutos en trayectos.

· IncaPower recomienda a los conductores tomar las precauciones necesarias para evitar el tráfico y sobre todo los accidentes vehiculares.

En la actualidad vivimos acostumbrados al habitual tráfico en Lima debido a la gran afluencia de vehículos en hora punta, es por ello que IncaPower, empresa peruana comercializadora de vehículos, con más de 19 años en el mercado, desea brindar a los conductores 7 recomendaciones para contribuir a evitar el tráfico en Lima.

1. Evita los cambios bruscos de carril: Manejar a la defensiva, cambiando innecesariamente de carril para ahorrarse algunos metros, genera altas probabilidades de congestión vehicular ya que se detiene en simultáneo dos carriles (el carril que se transita y el contiguo). Además, esta maniobra es muy propensa a generar accidentes vehiculares.

2. Evita manejar con actitud agresiva: Conducir pensando que los demás conductores son sus enemigos es un error común que provoca tráfico y caos vehicular. Maneja con serenidad, esto asegurará que llegues con tranquilidad a tu destino y no se verá afectado tu viaje ni el de los otros conductores.

3. No ceder el paso: Un conductor con actitud agresiva no cede el paso a los demás vehículos, busca con ello incomodarlos y no considera el tráfico que esto genera. El conductor que no permite que ingrese el vehículo a su carril acelera y desacelera de manera constante, dejando un espacio muy reducido entre su vehículo y el que se encuentra adelante. Estas acciones afectan el fluido constante de vehículos en la vía y provoca tráfico.

4. Desacelerar de manera brusca: Siguiendo el punto anterior, los autos que no ceden el paso y no respetan el espacio reglamentario entre un vehículo y otro, provocan que cuando un auto frene de manera brusca ocasione un accidente. Estos accidentes “menores” provocan que ambos conductores deban detenerse.

5. Evita las horas pico: Si trabajas de manera particular y no cuentas con un horario laboral establecido de 9 a 6, puedes programar tus horarios evitando las horas punta, saliendo durante horas de la tarde, antes o después de almuerzo.

6. Conduce en rutas alternas: Es esencial que al conducir explores rutas alternas y no necesariamente sigas las vías que están más congestionadas a ciertas horas del día.

7. Utiliza aplicaciones de navegación: En la actualidad existen aplicaciones de navegación que te ayudan a evitar el tráfico ya que son alimentadas en tiempo real por los conductores que utilizan la misma aplicación.

Me gusta: Me gusta Cargando...