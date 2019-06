Show, “Atrapando sueños” con Rosa Flor en Barranco

La destacada cantante nacional Rosaflor se prepara para regresar a los escenarios locales, en el mes de la Patria, con “Atrapando sueños”, nuevo espectáculo musical que presentará este 13 de julio, en el centro de convenciones Bianca Arena de Barranco.

Acompañada por una gran orquesta y un impresionante equipo de baile, Rosaflor interpretará lo mejor de su repertorio, que incluye temas clásicos de la música peruana entre valses, boleros, música negra y huaino. Siempre rompiendo esquemas, valdrá esa noche para que ‘La Diosa Blanca de la Música Negra’ sorprenda a sus seguidores cantando música internacional.

“Voy a celebrar mi cumpleaños a lo grande. Habrá coreografías, luces, bailarines, todo lo mejor que ustedes se merecen de mi parte. Así que ya saben, los espero con mucha música negra, algarabía, fiesta y muchas sorpresas más”, invita Rosaflor.

“Soy una artista que se ha dedicado 39 años al canto. Tengo una carrera limpia y profesional. No salgo mucho en la televisión porque ahí solo permite el escándalo y yo no vivo de eso. Siempre digo: si tengo arte y talento, no tengo por qué canalizarlo por el escándalo”, acota la artista que desde hace mucho tiempo reclama por la falta de oportunidades para el artista peruano.

“Espero que esta situación cambie y se le empiece a dar más importancia a nuestro folclore desde las escuelas, creo que esa es la única forma de aprender a querer lo nuestro”, anhela la talentosa hija de la gran soprano de coloratura ‘Kukuli del Perú’.