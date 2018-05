Sesiona comisión investigadora de Caso Madre Mía

Consejero del Consejo Nacional de la Magistratura se negó a tomar el juramento de ley “porque ya no soy juez”

Con la presencia del consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Segundo Baltazar Morales Parraguez, se inició esta mañana la sesión de la Comisión Investigadora sobre los hechos producidos en la Base Contrasubversiva “Madre Mía”, donde estaría implicado el expresidente de la República Ollanta Humala por presuntos atentados contra los derechos humanos en la época que se desempeñó como jefe de esa Base Militar.

Ante la comisión que preside Héctor Becerril, el consejero Morales Parraguez se negó a tomar el juramento de ley. “Estoy aquí para cumplir con la invitación, pero no bajo juramento. Ya no soy juez aunque los jueces son independientes y autónomos. Los jueces no pueden ser llamados ante una comisión para dar explicaciones de sus decisionesi”, argumentó.

Informó que con fecha 17 de mayo del 2012 se adoptó el recurso de nulidad aunque el fiscal ni el procurador público estuvieron de acuerdo.

Dijo que sobre la supuesta compra de testigos no se daba porque el que lo iba a hacer no tenía los recursos necesarios, recalcando que el doctor Pedro Chávarry Vallejos, del Ministerio Público, consideró que estaban bien absueltos.

Comentó que no se podía calificar al testigo debido a que no se pudo comprobar ni se configuró el delito. El testigo no tiene un delito penal, era atípico. Por eso de oficio declaramos infundada la denuncia. Había incongruencias y el testigo cambió de declaración.

Recordó que en un inicio declaró que fue torturado por el “Capitán Carlos” y “al enseñarle una foto sindicaba a Ollanta Humala. Luego se retracta y dice que nunca fue torturado. Cambió de versión. Ahora último he analizado y encuentro una serie de irregularidades”.

Dijo que los hechos ocurren en 1992 y luego de 13 años llega una coordinadora de DDHH para denunciar tortura. En el año 92 no existía el delito de tortura. Solo por desaparición forzada, se abre el caso. Es así como el fiscal denuncia a Jorge Ávila Rivera, así como contra Amilcar Gómez Amasifuen y Robinson Gómez Reátegui.

