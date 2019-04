Semana Santa: ¡Cuidado con lo que tomas!

1 de cada 4 bebidas alcohólicas que se consumen en el Perú es ilegal, según un estudio de Euromonitor Internacional 2017.

El alcohol ilegal puede originar distintos tipos de cáncer, como el de laringe, esófago y páncreas.

A puertas de las festividades por Semana Santa, muchas personas se preparan para salir de la ciudad, tener reuniones o ir a campamentos; sin embargo, personas sin escrúpulos se podrían aprovechar de estas celebraciones para vender alcohol adulterado.

De acuerdo a un estudio de la consultora internacional Euromonitor sobre las bebidas alcohólicas ilegales en Perú en 2017, 1 de cada 4 bebidas alcohólicas que se consumen son ilegales, lo que representa una participación del 26.2% del total del mercado de bebidas alcohólicas.

Estas bebidas no aseguran la higiene ni la calidad, llegando a ocasionar daños irreversibles para la salud. Los daños más recurrentes que ocasionan son inflamación de la retina (que puede llevar a la ceguera), lesión renal (que puede requerir diálisis) e hipertensión arterial, y pueden originar distintos tipos de cáncer, como el de laringe, esófago y páncreas.

Por ello, con la finalidad de fomentar una cultura de consumo responsable de bebidas alcohólicas, Backus te brinda algunas recomendaciones para saber cómo identificar alcohol ilegal:

• Revisar bien la botella o empaque verificando que los sellos, estampillas y tapa estén en buen estado.

• Adquirir el licor en sitios confiables. No comprar licor en ventas ambulantes.

• Revisar la etiqueta pasando el dedo por ella y si esta destiñe, se borra o despega fácilmente, rechace el licor y denuncie el hecho.

• Poner la botella a contraluz: si su color no es uniforme o si trae partículas en suspensión o sedimentos, no lo compre.

• Desconfiar de los precios muy bajos, inferiores a los del mercado.

• Observar el código fiscal QR.

Debemos socializar estas precauciones entre nuestros amigos y familiares porque nos ayudarán a verificar la calidad de las bebidas que ingerimos para cuidar nuestra salud.

