Selvámonos: “Line-Up un repaso de lo mejor del festival en primeros diez años”

Lionel Igersheim, anunció los detalles de la celebración del décimo aniversario del Festival “Selvámonos” en Oxapampa, en compañía de diversos artistas nacionales que participarán este 29 y 30 de junio del line-up de la celebración: Miki González, quien se presentará por primera vez en Oxapampa, Bareto, Uchpa, Cuchillazo, La Mente, Novalima, Lima Sound System, entre otros.

Durante su intervención, Igersheim recalcó que “el line-up (de la décima edición de “Selvámonos”) es un repaso de los mejor del festival en sus primeros diez años”. Acto seguido la banda La Cachimba, ganadora de la convocatoria organizada por Selvámonos en una universidad, presentó un show-case que calentó la fría mañana limeña.

Por su parte, el cantante Miki González señaló que se encuentra feliz de llevar su música por primera vez a la selva central del Perú. “Nunca he tocado en Oxapampa, para mí es un privilegio poder hacerlo dentro de las celebraciones de aniversario del festival. Desde hace años los sigo muy de cerca y me alegra saber que ha prendido, y que se ha vuelto un referente para los festivales musicales de la región. Además, me entusiasma volver a tocar en medio de la naturaleza, esto es un sueño hecho realidad para mí”, refirió en conocido compositor de éxitos como “Akundún”, “Dímelo, dímelo”, “La pequeña”, entre otros.

La décima edición del Festival Selvámonos, presentado por el Ministerio de cultura del Perú y Entel, tendrá lugar en el Fundo Cemayu en Oxapampa los días viernes 29 y sábado 30 de junio. Asimismo, se anunció que desde el lunes 25 de junio se llevará a cabo la Semana Cultural de Oxampampa, donde se desarrollarán diversas actividades culturales, tales como cine al aire libre, obras de teatro y música en la calle (jueves 28 de junio).

Otra de las novedades de la edición de aniversario del Festival Selvámonos será que la zona de camping abrirá un desde el jueves 28 de junio, con conciertos exclusivos de Dub animados por Lima Sound System. El camping se mantendrá abierto hasta el domingo 1 de julio, así que la organización del festival invitó a todos los interesados a aprovechar el fin de semana largo para viajar hacia Oxapampa y disfrutar lo máximo del último evento de esta décima temporada.

Aún se pueden conseguir ahora las entradas en preventa desde S/. 59 a través de Joinnus o por Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda. Además, se pueden adquirir paquetes desde S/. 279 en donde se incluyen pasaje, alojamiento y entradas.

Me gusta: Me gusta Cargando...