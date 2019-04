Seleccionados de Beca 18 tienen hasta el 17 de abril para confirmar plaza

El último 27 de marzo, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación publicó la relación de los 1192 jóvenes peruanos seleccionados en el primer momento para acceder a Beca 18, quienes tienen hasta el miércoles 17 de abril para cumplir con la fase de aceptación y formalización de la beca a la que postularon. Para este primer momento, que asignará el 30% de becas para este año, 127 de los alumnos optaron por la Universidad de Piura (UDEP), institución que se ubica como la primera de provincia con más postulantes seleccionados para acceder a este beneficio del Estado.

“Esto demuestra que, a pesar de los rigurosos procesos, los alumnos optan por la excelencia académica de la Universidad de Piura. A su vez, esta institución busca a los estudiantes del país que posean las mejores aptitudes académicas y que aspiren a la excelencia. Estamos convencidos de que formando mejores personas, tendremos mejores profesionales”, indicó Jorge Viera, subgerente del Departamento de Proyectos de la UDEP.

La Universidad de Piura informó que de los seleccionados para esta institución, provenientes de 17 regiones del Perú, 84 tendrán la posibilidad de formarse profesionalmente en la sede principal ubicada en la ciudad de Piura y 43 en la sede de Lima. Asimismo, detalló que las carreras elegidas por los estudiantes son: Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánico Eléctrica, Economía, Administración de Empresas, Medicina Humana y Arquitectura.

Más oportunidades para los jóvenes talentos

Según Pronabec, el segundo momento de la convocatoria del 2019 asignará las 2753 becas para completar el total estimado para este año. En esta nueva etapa, pueden postular tanto los jóvenes preseleccionados que en un primer momento no lograron la beca, los que no postularon y aquellos que postularon y fueron declarados no aptos.

El plazo que ofrece Pronabec para realizar las postulaciones, en el segundo momento, comprende desde el 20 de mayo hasta el 26 de julio de este año. Los interesados en conocer más pueden ingresar a http://udep.edu.pe/postulante/ beca18/ y enterarse sobre esta etapa del proceso.

