Selección peruana viaja a Estados Unidos para enfrentar a Croacia e Islandia

La selección peruana, liderada por Jefferson Farfán, viaja hoy, a las 10:00 horas, rumbo a Estados Unidos para disputar su primeros amistosos previo al Mundial de Rusia 2018 ante Croacia e Islandia. Los jugadores están optimistas y se encuentran seguros de exponerse al 100% como lo pide el DT Gareca.

La selección realizó su último entrenamiento ayer, en horas de la mañana, en la Villa Deportiva Nacional (Videna). La novedad fue la presencia de Jefferson Farfán, quien llegó el viernes, en horas de la noche, de manera sorpresiva,

El atacante que juega en el Lokomotiv Moscú realizó trabajos diferenciados y poco a poco aumentará las cargas de trabajo.

Recordemos que Andy Polo y Luis Advíncula solicitaron los permisos con sus respectivos clubes del extranjero para entrenar unos días antes con el seleccionado nacional.

Luego de los entrenamientos, lo jugadores se fueron a sus hogares para reencontrarse en horas de la noche y quedar hospedados en un hotel ubicado dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El vuelo con destino a Florida está programada para las 10:00 horas. Una vez en Estados Unidos, los demás jugadores que militan en el extranjero se unirán al grupo.

Perú tendrá su primera prueba ante Croacia el próximo 23 de marzo en el Hard Rock Stadium. El segundo examen será frente a Islandia. El amistoso está programado para el 27 y se jugará en el Red Bull Stadium de Nueva Jersey.

Luego de estos dos amistosos, los dirigidos de Ricardo Gareca se volverán a juntar a partir del 20 de mayo en Videna.

Aquí trabajarán los 23 elegidos para ir al Mundial de Rusia 2018. La lista oficial se entregará el 4 de ese mes.

Optimismo

El lateral Aldo Corzo consideró que Croacia e Islandia serán un duro examen para la bicolor, por lo que deben darse al 100% y pelear un lugar en la lista final mundialista.

“Los jugadores de Croacia e Islandia son Top, juegan Champions, Europa League. Croacia es duro físicamente y que tiene mucho fútbol. Islandia tiene como fortaleza su conjunto y ya sus jugadores están yendo a las mejores ligas”.

Finalmente, dijo que uno no puede pensar en cuidarse para no lesionarse, pues debe dar su 100% para estar en la lista final.

“El ambiente es más simpático, porque ya estamos en el mundial. Uno no va a pensar en si se va a lesionar o no, hay que darlo todo, Gareca quiere nuestro 100% porque al final es lo que va a definir la lista, si pasa algo será cosa de Dios. Son cosas que pasan, a mí me pasó, ya estoy bien”.

(Fuente: Andina)

