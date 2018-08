Selección peruana: Calcaterra en su primer contacto con la Blanquirroja

El jugador argentino nacionalizado peruano asegura que dejará todo por la escuadra nacional

El jugador argenbtino nacionalizado peruano, Horacio Calcaterra, aseguró que dejará todo por la camiseta de la selección peruana luego de sumarse al primer entrenamiento con Blanquirroja con miras a los partidos amistosos ante Holanda y Alemania, que se jugarán el 6 y 9 de setiembre en Europa.

“Estoy muy contento, ya quería que llegue la hora de entrenar, por eso vine temprano. Disfruto cada minuto y me siento muy orgulloso de vestir esta camiseta, estamos trabajando estos días con todo. Somos poquitos la idea es aprovechar los días, te das cuenta de la importancia por todos los medios que vienen”, sostuvo Calcaterra a la prensa.

Por otra parte, el mediocampista de Sporting Cristal comentó que dejará todo por la camiseta nacional.

“Siempre está el sueño de jugar, yo no soy el que decide, se respeta lo que diga el técnico, son dos potencias importantes, dos rivales fuertes pero tenemos que ir a jugarles de igual a igual para ganar. Desde que he llegado me han estado tratando de maravilla. Seguro que las miradas van a estar sobre mí y yo voy a dejar todo por esta camiseta”, comentó ‘Calca’.

El jugador nacido en la la ciudad de Santa Fe (Argentina) hace 29 años fue convocado por el técnico Ricardo Gareca, quien lo estuvo siguiendo desde hace un buen tiempo y decidió convocarlo porque cree que puede ser útil a la escuadra nacional en su segunda etapa.

“Él (Calcaterra) viene siendo observado. Todo jugador que se nacionaliza ya corre con las mismas posibilidades de todos. Hubo casos de jugadores que se nacionalizaron pero no tenían interés en la selección entonces, si es así, nos lo sacamos de la cabeza. Para nosotros no es algo que pueda herir la sensibilidad de la gente, en ningún momento lo contemplamos”, dijo en su momento el entrenador Gareca.

Calcaterra llegó al Perú en el 2011 para fichar por el Unión Comercio. Tras realizar una buena temporada fue contratado por Universitario de Deportes en el 2012. Un año después, su buen desempeño lo llevó a Sporting Cristal, donde es uno de los referentes en la actualidad.

(Fuente: Andina)

