Séctor educación a nivel global valoran implementación de cámaras de video en el aula

Una solución de Punto de Acceso con cámara integrada ayuda a los clientes a mejorar la seguridad del campus y la red mientras reducen los costos.

Mientras el Internet de las Cosas sigue influyendo en la creación de nuevos avances tecnológicos en las aulas, es esencial que los estudiantes y las facultades cuenten con una solución que permita un ambiente de aprendizaje seguro y conectado. Una encuesta publicada por Extreme Networks, Inc. (NASDAQ: EXTR) encontró que el 70% de los educadores y gerentes de TI creen que las cámaras de video deben estar presentes en las aulas para crear espacios de aprendizaje seguros y productivos.

Desde su debut en octubre de 2016, Wave 2, el primer punto de acceso de la industria que integra una cámara (AP), la cámara wireless AP 3916i de Extreme ha ayudado a un número creciente de clientes del sector educación, incluyendo Aldine Independent School District, Smackover-Norphlet School District, y Catawba College, al proveer visibilidad de la actividad en el aula, al tiempo que mejora la conectividad general.

Al consolidar dos unidades de hardware en una, las escuelas y las universidades son capaces de desplegar y administrar más tecnología educativa a un costo asequible con la cámara AP de Extreme. El AP permite a los clientes mejorar la conectividad y el ancho de banda de la red, mientras que su cámara de vigilancia de alta definición proporciona un entorno más seguro para todo el campus.

La cámara AP también mejora la productividad en el aula para actividades como la captura de conferencias para ayudar a los profesores a mejorar su pedagogía y asistencia virtual para los estudiantes que no pueden asistir a clase en persona.

Datos a destacar:

• Aldine Independent School District: La cámara AP ha permitido que el distrito provea conectividad confiable y medidas de seguridad adicionales para una variedad de escenarios en 95 de sus edificios, estableciendo las bases para el resto de las escuelas en el distrito. Además, como distrito escolar de Texas, Aldine debe cumplir con la nueva Ley SB 507, mediante la instalación de cámaras en aulas de educación especial a petición de los padres o la facultad.

• Smackover-Norphlet School District: Al desplegar cámaras AP en cada salón de clases en cuatro de las escuelas del distrito, Smackover-Norphlet puede disuadir a los ladrones de robar Chromebooks y otros activos. Además de la seguridad, Smackover-Norphlet ha reforzado su red para apoyar la demanda de más de 1.300 estudiantes en relación a la conectividad inalámbrica en el aula durante los próximos años.

• Catawba College: Con 34 cámaras AP configuradas en ubicaciones centrales, Catawba podrá monitorear las entradas y salidas de sus edificios y laboratorios de computación. Desde una perspectiva de TI, el personal reducirá el número de puertos y cableado, lo que mejora los costos generales de mantenimiento.

El próximo miércoles 13 de septiembre a las 2 p.m. ET, Extreme Networks organizará un seminario Web gratuito en asociación con eRepublic para discutir los beneficios asociados con las cámaras de video en el aula para estudiantes, profesores y personal de TI. Para registrarse, visite esta página.

Comentarios de los Ejecutivos:

Bob Nilsson, Director de Marketing de Soluciones Verticales de Extreme Networks

“En Extreme, nos esforzamos por mantenernos adelante de las tendencias actuales de la industria para atender las necesidades de los clientes a medida que surgen. Para la educación, anticipamos la necesidad de que los departamentos de TI encuentren soluciones asequibles que no solo satisfagan las demandas de conectividad de estudiantes, profesores e invitados, sino que también proporcionen seguridad en toda la organización. Esperamos trabajar con un número creciente de estudiantes de K-12 y de educación superior que buscan desplegar nuestras cámaras AP para establecer entornos de aprendizaje seguros y productivos.”

Dominic Tong, Director Ejecutivo de Tecnología de la Información de Aldine Independent School District.

“Estoy muy satisfecho con la cámara 3916 AP. Es un producto innovador y avanzado que me permite agregar seguridad y acceso inalámbrico en un solo dispositivo, a la vez que reduce los costos de cableado. He podido mantener fácilmente la red y proporcionar una capa adicional de seguridad —todo a un precio razonable para los 72,000 estudiantes que requieren una infraestructura de red y sistemas constantes, confiables y seguros”.

Jana Reynolds, Directora de Tecnología de Smackover-Norphlet School District.

“La cámara AP de Extreme permitió que nuestro distrito realizara dos actualizaciones de red necesarias a la vez, ahorrando costos. No sólo somos capaces de disuadir el robo que solía azotar a nuestro distrito escolar, sino que con la función de vigilancia añadida, podemos apoyar fácilmente el uso de varios dispositivos en la red que previamente no permitía el ancho de banda. Con 90% de nuestra red siendo inalámbrica, ahora podemos proporcionar la conectividad amplia para la facultad y los estudiantes.”

Rodney Rymer, Director de Sistemas y Redes de Catawba College

“Durante los 20 años que he trabajado con Extreme, siempre han sido capaces de soportar nuestras necesidades en constante evolución. Los cámaras AP proporcionan una solución inteligente y rentable que me ha permitido reducir el número de puertos y el cableado. Con su doble funcionalidad, mi equipo puede utilizar un único dispositivo consolidado y un cable para múltiples tareas, desde la vigilancia hasta la conectividad y el control sobre los dispositivos de la red.”

