Sebastián Piñera: ningún país puede reconocer comicios de Venezuela

No hay democracia en ese país, señala

El presidente chileno Sebastián Piñera dijo, en el marco de la Cumbre de las Américas, que en Venezuela “no hay democracia”, por lo que la comunidad internacional no puede reconocer los comicios de mayo en ese país.

“Es indudable que en Venezuela no hay democracia, no hay Estado de derecho, no hay respeto por los derechos humanos ni tampoco están organizadas elecciones limpias”, dijo Piñera en un comunicado tras llegar a Lima para participar en el cónclave continental, que comienza este viernes.

“Por tanto, ningún país ni ninguna persona que realmente se compromete con los valores y principios democráticos, puede reconocer una elección que no está siguiendo las reglas básicas de una elección democrática”, agregó.

El mandatario chileno, que asumió el poder por segunda vez hace un mes (gobernó antes en 2010-2014), participó este viernes en un panel con el presidente peruano Martín Vízcarra, al cierre de la III Cumbre Empresarial de las Américas, antesala del cónclave de mandatarios.

“Creemos que el hecho de haber ignorado y haberle quitado todos los poderes a la Asamblea Nacional (dominada por la oposición desde los comicios de 2015), es otro reflejo de la falta de voluntad democrática del actual Gobierno del Presidente (Nicolás) Maduro”, indicó Piñera.

Más temprano el canciller chileno, Roberto Ampuero, se reunió en la embajada de Chile en Lima con los diputados opositores venezolanos Luis Florido y Sergio Vergara, y expresó que “es importante para Chile que haya elecciones libres, con garantías para todos”.

En su diálogo con Vizcarra, Piñera consiguió varias ovaciones e hizo reír a los centenares de hombres de negocios del continente presentes, como cuando dijo que él también tenía el pelo negro, como el flamante presidente peruano, cuando asumió su primer mandato (ahora tiene el pelo blanco).

Vizcarra y Piñera hablaron del flagelo de la corrupción en América Latina, así como las potencialidades que tiene la región para avanzar hacia el desarrollo y reducir la pobreza, en un diálogo conducido por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.

“Un gran aliado de la transparencia es la revolución tecnológica”, pues permite que los ciudadanos controlen a través de internet las acciones del gobierno, indicó Piñera.

“La impunidad es un gran aliado de la corrupción”, agregó.

(Fuente: Andina)

