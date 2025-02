Se requiere compromiso del Gobierno para masificar la electromovilidad

Gino Ataurima, uno de los principales promotores de la electromovilidad en vehículos menores en el país, sostiene que existe un entrampamiento que impide la masificación de vehículos eléctricos en el Perú. Siendo urgente y necesario que el Ejecutivo fomente firmemente el uso del transporte eco amigable.

En el Perú, a diferencia de Chile y Colombia, existe un entrampamiento en la masificación de la electromovilidad, debido al poco impulso del Ejecutivo para fomentar el uso de vehículos eléctricos. Esta problemática se vio inicialmente reflejada por la cuestionada —y aún vigente— normativa que regula a los vehículos eléctricos menores, la cual lejos de incentivar el consumo de alternativas de transporte sostenible, ahuyenta a nuevos usuarios, obligándolos a asumir costos como SOAT, placa, tarjetas de propiedad a precios que, según manifiestan los usuarios, son desproporcionados. Así lo indicó el empresario importador Gino Ataurima, pionero en electromovilidad en el país y uno de los principales distribuidores de motos eléctricas del mercado local.

“Y si hablamos de automóviles eléctricos, nace otra gran preocupación, que es la ausencia de estaciones de carga en el país, generan poco movimiento en el mercado. Hemos llegado a un punto en que no se importan autos eléctricos masivamente porque no hay suficientes estaciones de carga. Y a su vez, no se instalan estaciones de carga porque no hay suficientes autos eléctricos. Mientras que países vecinos, como Chile y Colombia, gracias a la ejecución de políticas públicas por parte de sus gobiernos, incrementan sus flotas vehiculares de forma escalonada, desafectando el problema de la falta de combustible”, indicó Gino Ataurima.

En ese sentido, el empresario importador señaló que uno de los mayores problemas que existe en el Perú, es el poco compromiso por parte del gobierno ante la necesidad de la población, pero sobre todo una indiferencia absoluta ante la crisis climática, que cada vez azota más al planeta y que exige un parque automotor con energía sostenible.

“No todos los autos eléctricos son de lujo, en China ya se fabrican versiones básicas de muy buena calidad, a costos bastante accesibles, pero la realidad es que mientras en el Perú no se ejecuten políticas públicas que promuevan el desarrollo de la electromovilidad, seguiremos al final de la fila, y la masificación de vehículos eléctricos, seguirá siendo un sueño para los peruanos”, comentó Gino Ataurima.

Cabe señalar que, según indica la Asociación Automotriz del Perú, en la actualidad, el número de estaciones de carga de acceso público en todo el país asciende a treinta y uno. Sin embargo, sólo diez de ellos se encuentran en Lima.

Ante ello, la crisis del combustible y sus reiteradas alzas de precio, han hecho que los vehículos eléctricos se vuelvan cada vez más atractivos hacia los ojos de los usuarios; y así como las motos y bicicletas eléctricas han formado parte de la solución de muchos, ahora los autos eléctricos también

se proyectan a satisfacer nuevas necesidades, a pesar de que existan muchas limitaciones, como lo indica Gino Ataurima.

“Hoy en día en el Perú conducir un auto eléctrico significa ser parte del proceso mismo de la transición, y va conllevar a asumir una serie de limitaciones, como el cálculo de distancias, o la planificación de rutas con GPS, para evitar riesgos a quedarse a mitad de camino. Por lo tanto, las autoridades tienen por tarea crear mecanismos que incentiven el uso de vehículos eléctricos, otorgando beneficios a los usuarios que estén dispuestos a ser parte del cambio”, propuso Gino Ataurima, quien invita a todos los interesados en conocer más sobre vehículos eléctricos a contactarlo a su correo electrónico ginocell@gmail.com